Connaissez vous la vraie histoire du site LEBONCOIN?

En 1996, un informaticien suédois lance le site web Blocket.se, une plateforme de commerce électronique permettant aux particuliers de la région de Scanie, dans le sud de la Suède, de faire des transactions. Le succès de la plateforme attire l’attention de l’éditeur norvégien Schibsted, qui débourse 19 millions d’euros en 2003 pour acquérir le site et étendre son audience à l’ensemble du territoire suédois.

Trois ans plus tard, Schibsted cherche à implanter son service en France et conclut un partenariat avec Spir Communication, une filiale du groupe c spécialisée dans la presse gratuite d’annonces. Après un sondage auprès de 400 internautes français, le nom « Leboncoin » est choisi pour la version française du site, en référence à sa version suédoise, blocket.se. Cette version française s’ajoute à une liste de trente déclinaisons internationales du site, présentes notamment en Italie, en Espagne, en Hongrie, en Inde et au Brésil. En 2010, Schibsted devient l’unique propriétaire de la plateforme, qui est rentable depuis 2009.

En 2011, Leboncoin attire 13,7 millions de visiteurs uniques en octobre et se classe parmi les quinze sites internet les plus visités en France, dépassant même le site américain d’enchères eBay. Avec un chiffre d’affaires d’environ quarante millions d’euros et une trentaine d’employés, Leboncoin se positionne comme un acteur majeur du commerce en ligne en France. En 2013, son chiffre d’affaires atteint 124,3 millions d’euros et son effectif compte 200 employés. Cependant, à la fin de 2014, la gratuité d’insertion d’annonces pour les utilisateurs professionnels est supprimée, entraînant le retrait de plus de 500 000 offres du site en un mois.

Le 15 septembre 2016, Leboncoin célèbre son dixième anniversaire lors d’un événement au Palais Brongniart à Paris, en présence du président français François Hollande. Dans cette même année, Leboncoin fait l’acquisition d’Agriaffaires, une plateforme spécialisée dans les petites annonces de matériel agricole présente dans plus de vingt pays, ainsi que du site d’annonces immobilières A Vendre A Louer, appartenant au groupe SoLocal.

En 2017, Leboncoin enregistre 110 millions de transactions commerciales (hors annonces immobilières), d’une valeur totale de 27 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de plus de 28 % par rapport à l’année précédente. Le site se classe 6e selon Médiamétrie et réalise un chiffre d’affaires de 257,4 millions d’euros, se positionnant ainsi en deuxième place, derrière Airbnb, dans le secteur de la location de vacances entre particuliers.

En novembre 2018, Leboncoin acquiert Videdressing, une plateforme spécialisée dans la revente de vêtements et d’accessoires de seconde main, créée en 2009.

Au début de l’année 2019, suite à la scission du groupe Schibsted, Leboncoin passe sous le contrôle d’une nouvelle entité appelée Adevinta. Cette transition ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance et d’expansion pour la plateforme de commerce en ligne.

En juin 2019, Leboncoin réalise deux acquisitions stratégiques. Tout d’abord, il acquiert Paycar, une solution de paiements certifiés destinée aux transactions de voitures d’occasion. Cette acquisition renforce la confiance et la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils effectuent des transactions automobiles sur la plateforme. Ensuite, Leboncoin fait l’acquisition de Locasun, un site de réservation de résidences et de locations de vacances. Cette diversification dans le secteur du tourisme permet à Leboncoin d’offrir à ses utilisateurs une gamme plus étendue de services pour leurs besoins de voyages et de séjours.

En septembre 2019, Leboncoin poursuit sa stratégie d’expansion en acquérant le groupe Argus, une référence dans la fourniture de données sur les véhicules d’occasion. Cette acquisition renforce la position de Leboncoin en tant qu’acteur clé du marché des voitures d’occasion en France, en offrant aux utilisateurs un accès à des informations détaillées et fiables sur les véhicules proposés.

Le 21 juillet 2020 marque un tournant majeur pour Leboncoin et Adevinta, sa société mère. Adevinta annonce l’acquisition d’eBay Classifieds Group, la branche des petites annonces d’eBay, pour un montant de huit milliards d’euros. Cette transaction inclut également la cession de 44 % du capital d’Adevinta à eBay, sous forme d’actions. Les deux groupes mondiaux, combinant leurs activités d’annonces en ligne, affichaient un chiffre d’affaires total de 1,57 milliard d’euros en 2019. Cette acquisition consolide la position de Leboncoin en tant que leader du marché français des petites annonces en ligne et ouvre de nouvelles perspectives de croissance à l’échelle internationale.