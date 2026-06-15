NEXT40 2026 : qui sont les nouveaux champions de la souveraineté technologique française ?

Pendant une décennie, la réussite de la French Tech s’est mesurée au nombre de licornes, aux montants levés et à la capacité des startups françaises à reproduire les modèles qui avaient fait le succès de la Silicon Valley. Les figures de référence s’appelaient Doctolib, BlaBlaCar, Back Market, Mirakl ou Contentsquare. Leurs points communs étaient connus : des plateformes numériques, des modèles logiciels, des marchés mondiaux et une croissance rapide.

La promotion 2026 du Next40 change de narration, dans un contexte marqué par la course mondiale à l’intelligence artificielle, les tensions autour des semi-conducteurs, le retour des politiques industrielles et la fragmentation croissante des chaînes de valeur technologiques, la France semble avoir changé de priorité. Les entreprises mises en avant cette année développent des ordinateurs quantiques, des modèles d’intelligence artificielle, des biomatériaux, des batteries, des exosquelettes, des avions électriques ou encore des réacteurs nucléaires innovants. Derrière la sélection annuelle des champions de la French Tech se dessine une nouvelle définition du succès technologique : la maîtrise de capacités considérées comme stratégiques pour l’autonomie économique du pays.

Le Next40 n’est plus seulement un classement de croissance

La rupture apparaît d’abord dans les critères de sélection, pour la première fois, le programme revendique explicitement deux piliers complémentaires à la performance économique : l’excellence technologique et la contribution aux grands enjeux économiques et sociétaux. Les entreprises doivent démontrer leur caractère innovant à travers leurs brevets, leurs travaux de recherche ou leur participation à des dispositifs publics de soutien à l’innovation. Un comité de sélection dédié a également été chargé d’identifier les entreprises dont la trajectoire contribue à la compétitivité économique, à l’intérêt général et à l’amélioration de la vie des citoyens.

Ce changement peut sembler technique, mais il est en réalité politique, fini la startup nation, la promotion 2026 cherche davantage à identifier les entreprises jugées stratégiques pour la décennie à venir. L’objectif n’est plus uniquement de mesurer la croissance. Il consiste aussi à orienter l’attention vers les secteurs que la France considère désormais comme critiques.

Cette évolution marque le retour d’une logique que l’on croyait largement disparue : celle de l’État stratège.

De la licorne à la technologie critique

Le changement est particulièrement visible dans la composition même du Next40. Si quelques entreprises qui ont façonné le récit de la French Tech au cours des dix dernières années demeurent présentes. Doctolib, Back Market, BlaBlaCar, Qonto ou Contentsquare continuent d’incarner la capacité française à créer des leaders numériques mondiaux, elles ne constituent plus le cœur du récit.

La promotion 2026 met désormais en avant une nouvelle génération d’acteurs. Dans l’intelligence artificielle figurent Mistral AI, H Company ou AMI Labs. Dans le calcul quantique apparaissent Alice & Bob, Pasqal et Quobly. Dans la santé, Aqemia et Tissium illustrent l’essor des technologies fondées sur la recherche scientifique. Wandercraft représente les ambitions françaises dans la robotique avancée tandis qu’Aura Aero symbolise les nouvelles stratégies industrielles dans l’aéronautique.

Leur point commun n’est pas seulement leur croissance, mais la maîtrise de technologies difficiles à reproduire, nécessitant plusieurs années de recherche, des équipes scientifiques hautement qualifiées et des investissements importants. Là où les précédentes générations de startups bâtissaient leur avantage concurrentiel sur les effets de réseau, la distribution ou l’expérience utilisateur, ces nouveaux entrants cherchent à construire des barrières technologiques. Près de 40 % des entreprises du Next40 sont désormais issues de la deeptech.

Le retour de la politique industrielle

Cette transformation dépasse largement le cadre du Next40. Le poids de France 2030 dans la promotion est également révélateur, trente-sept entreprises sélectionnées ont bénéficié du programme. Plusieurs figurent parmi les principaux représentants des stratégies nationales en matière d’intelligence artificielle, de quantique, d’énergie ou de santé.

Après avoir consacré une décennie à faire émerger un écosystème entrepreneurial capable de rivaliser avec ses homologues européens, l’État cherche désormais à concentrer ses efforts sur les technologies qu’il estime déterminantes pour la prochaine phase de compétition mondiale.

Des logiciels aux usines

La promotion 2026 compte vingt-cinq entreprises disposant de sites de production en France, représentant trente-trois implantations industrielles réparties dans dix régions. Ces sites concernent des batteries, des biomatériaux, des composants photoniques, des exosquelettes, des réacteurs nucléaires, des lanceurs spatiaux ou encore des avions électriques.

Les entreprises mises en avant cette année suivent une trajectoire construisent des laboratoires, des lignes pilotes, des centres de production ou des infrastructures industrielles. Leur développement suppose davantage de capital, davantage de temps et davantage d’exécution industrielle.

La French Tech n’est plus seulement une politique d’innovation, et devient progressivement une politique de réindustrialisation.

La question que le Next40 laisse ouverte

Les technologies mises en avant cette année figurent parmi les plus capitalistiques de l’économie contemporaine. Le quantique, l’intelligence artificielle, les batteries, la robotique ou encore le nucléaire nécessiteront des investissements se comptant en centaines de millions, parfois en milliards d’euros.

La France a considérablement renforcé ses capacités de financement en amorçage grâce à Bpifrance et à France 2030. Le défi des prochaines années sera différent, il consistera à déterminer si l’Europe dispose des investisseurs capables d’accompagner ces entreprises jusqu’à une taille mondiale ou si cette étape continuera à dépendre principalement du capital international.

Une question qui est loin d’être secondaire, car la souveraineté technologique ne se mesure pas uniquement aux brevets, aux laboratoires ou aux usines, mais se mesure également à la capacité de financer soi-même le développement de ses champions.

Une nouvelle définition du succès technologique

Enfin, la promotion 2026 du Next40 marque probablement la fin d’un cycle ouvert avec l’émergence des premières licornes françaises. Le succès n’est plus défini uniquement par une valorisation ou par une levée de fonds record, mais est désormais associé à la capacité de développer des technologies considérées comme critiques pour l’autonomie économique, industrielle et numérique du pays.

Intelligence artificielle, quantique, énergie, santé, spatial ou robotique : derrière les quarante entreprises mises à l’honneur cette année apparaît une nouvelle hiérarchie des priorités nationales. Bref, le Next40 ne ressemble plus seulement à un classement de startups, mais de plus en plus à la liste des paris technologiques que la France entend gagner au cours de la prochaine décennie.