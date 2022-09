Webedia cède sa participation dans PourDeBon.com à GEOPOST / DPD Group

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

PourdeBon.com permet de commander des produits alimentaires en ligne directement auprès de commerçants (fromagers, traiteurs…) ou de producteurs et de se les faire livrer à domicile. La startup a été créé par Nicolas Machard et Cyril Schwartz en juillet 2016 avec au capital Chronopost et Webedia.

Depuis sa création la société a enregistré des pertes que son activité n’a pu compenser et qui l’ont conduites à deux recapitalisations en 2018 et 2019 auprès de ses deux actionnaires historiques pour un montant de plus de 5 millions d’euros.La startup ambitionnait de réaliser une levée de fonds fin 2020 mais n’aura pas réussi à convaincre des fonds d’investissements pour la financer. C’est par conséquent Geopost/DPDgroup, la branche colis express de La Poste, qui reprend en main l’entreprise

« Après avoir accompagné le lancement de la société en 2016 avec une prise de participation minoritaire au capital au travers de Chronopost, GeoPost/DPDgroup prend désormais le contrôle de Pourdebon.com et poursuit ainsi son développement dans le secteur alimentaire », a indiqué Geopost dans un communiqué.

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Geopost/DPDgroup est déjà présent dans ce secteur grâce à l’acquisition l’an dernier de 88,9% de la start-up epicery, qui permet de passer commande auprès de ses commerçants de quartier. Il détient aussi les sociétés de livraison Stuart ainsi que SEUR Frío en Espagne, Chronofresh en France et DPD fresh en Belgique.

Avec cette nouvelle opération, « nous poursuivons notre développement sur ce segment en forte croissance et avec un grand potentiel », a déclaré Yves Delmas, directeur général de GeoPost/DPDgroup, cité dans le communiqué.

De son côté, Pourdebon.com espère grâce à ce rapprochement « accélérer sa notoriété et (…) soutenir toujours plus de producteurs » ou encore développer une plateforme pour les professionnels de la restauration et de l’épicerie, selon son Fondateur et Directeur Général Nicolas Machard.