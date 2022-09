[Seed] MedTech : Allisone lève 10 millions d’euros pour sa solution d’IA à destination des dentistes

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Allisone boucle une levée de fonds de 10 millions d’euros menée par C4 ventures, fonds VC européen créé par Pascal Cagni (Formlabs, DriveNets), avec la participation de Samaipata (Matera, Foodcheri…). L’équipe de direction composée de Cédric Turquem, ex-Head of Sales de Doctolib et cofondateur d’Allisone, et Sacha Samama; CTO et cofondateur d’Allisone, contribuera à accélérer le développement de l’entreprise.

Fondée en 2021 par Lionel Elbaz, Allisone permet de faciliter la compréhension des patients vis-à-vis de leur santé bucco-dentaire et donc d’améliorer la prévention, ainsi que de réduire les tâches administratives du praticien pour remettre le soin au cœur de la relation dentiste-patient.

La startup ambitionne de démocratiser la solution en Europe avec l’ouverture prochaine de l’Italie, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et l’ambition d’accompagner 3 000 dentistes d’ici la fin de l’année. Recruter 50 talents et atteindre les 80 collaborateurs d’ici début 2023.