[Webinar] Avantages collaborateur : Le secret pour attirer et fidéliser les talents

Vos équipes ont été touchées par la vague de démissions ? Et vous n’avez jamais eu autant de mal à attirer des profils intéressants.

Les candidats d’aujourd’hui ne sont résolument pas les mêmes qu’il y a 10 ans et les enjeux ont évolués. La génération Y représente la majorité des actifs mais sera détrôné par la génération Z d’ici 2025.

Et si la réponse se trouvait du côté des avantages que vous proposez. Les actifs apprécient la flexibilité, la liberté et la diversité. Vous pouvez les garantir ?

Le jeudi 8 décembre à 11h

Et apprenez-en plus sur l’impact des avantages et comment les mettre en avant auprès des talents afin qu’ils perçoivent leur valeur avec Marine Peron, Head of Talent Acquisition chez Welcome to the Jungle et Flora Charon Customer Success Manager FREENOW for Business

Lors de ce webinar nous aborderons les sujets suivants :

Qu’est-ce qu’un avantage collaborateur et quelles sont nos best practices ?

Comment et pourquoi les avantages doivent s’intégrer dans les usages pro et perso des collaborateurs ?

Comment souligner la valeur des avantages et actions mises en place aux yeux des talents ?

