Connaissez vous MEMO BANK, la nouvelle banque à destination des startups et PME?

Apporter une offre européenne unifiée aux PME, c’est l’objectif ambitieux de Memo Bank, qui veut réinventer l’offre bancaire destinée aux professionnels. Memo Bank, qui ne se définit pas comme une néobanque ou une FinTech mais bien comme une véritable banque, a notamment développé en interne un Core Banking System. Elle propose ainsi une flopée de services, comme un compte courant, des crédits, des moyens de paiement, des virements groupés, l’accès aux IBAN ou encore le suivi de mandats de prélèvement.

Lancé en 2017 et dirigé par Jean-Daniel Guyot, Memo Bank ne cache pas son ambition de devenir la première banque européenne des PME. Elle s’est d’abord implantée en province (banquiers de terrain) et a développé des outils numériques pensés pour optimiser les démarches. « L’idée vient de notre précédente expérience, lorsque nous avions fondé Captain Train. Nous avions des problèmes de relation avec les banques traditionnelles », explique Jean-Daniel Guyot. « Créer une banque pour les PME a été un projet qui nous a tout de suite plu ».

« Apporter une expérience unifiée et fluide en Europe »

Agréée par la BCE et la Banque de France, la startup accompagne des entreprises en croissance dans le financement de biens matériels, immatériels, ou dans leurs projets d’acquisitions. « Nous faisons les trois métiers de la banque, qui sont le crédit, le dépôt et le paiement », ajoute le CEO de Memo Bank.

« L’idée est de devenir la première banque européenne, car aujourd’hui il n’en existe pas. Il existe des marques européennes mais ce sont des banques différentes. Nous voulons donc vraiment apporter une expérience unifiée et fluide en Europe. » Fort d’une soixantaine de collaborateurs, Memo Bank a pour objectif d’enrichir son produit et de s’étendre en Europe. Pour rappel, la société a déjà levé près de 40 millions d’euros, notamment auprès de Serena et Blackfin Capital.

Retrouvez l’interview complète de Jean-Daniel Guyot, fondateur et CEO de Memo Bank :