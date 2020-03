[Webinar] Les best practices pour délivrer votre contenu en Chine et en Asie du Sud-Est

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’internautes en Chine et en Asie du Sud-Est a été multiplié par cinq pour atteindre 1,2 milliard, et l’économie digitale dans ces régions est évalué à plus de 4,64 milliards de dollars.

Une telle croissance, alimentée par la popularité grandissante des jeux sur mobile, des médias sociaux et de e-learning, offre des possibilités sans précédent aux entreprises dans le monde entier. Pourtant, même en 2020, alors que la majorité des plateformes vidéo peinent à diffuser leur contenu dans ces régions, d’autres acteurs sont challengés sur l’excellence de l’expérience utilisateur ou par des menaces de sécurité.

Dans ce webinar, nous serons rejoints par Wei An, General Manager and Partner, et Angel Chin, Senior Director of Product and Solutions chez BaishanCloud North America Corporation pour discuter des meilleures pratiques de diffusion en streaming en Chine et en Asie du Sud-Est.

Notez que ce webinar sera présenté en anglais.

Nous allons examiner :

Panorama des marchés et opportunités en Chine et en Asie du Sud-Est

Les challenges pour les entreprises européennes qui cherchent à diffuser leur contenu dans ces zones

Les solutions pour relever efficacement ces défis

Vous repartirez avec une bonne connaissance des possibilités pour délivrer votre contenu à votre audience, en Chine et en Asie du Sud-Est, de manière rapide, fiable et sûre.