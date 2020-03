RH : Club-Employés lève 1,5 million d’euros pour offrir les avantages d’un CE aux startups

Club-Employés, une marketplace de services avantageux pour les collaborateurs en entreprise, récolte 1,5 million d’euros auprès d’Angelor et de la BPI.

Lancé en 2016 par Romain Rostagnat, Pierre-Thomas Lebatteux et Jean-Julien Boucher, Club-Employés propose aux entreprises des services et produits à prix réduits pour leurs collaborateurs en passant par les CSE (comité social et économique). Club-Employés s’adresse avant tout aux startups et PME qui ne disposent pas toujours d’avantages pour leurs salariés, contrairement aux grandes entreprises.

Une fois qu’une entreprise souscrit à l’abonnement de Club-Employés, ses collaborateurs ont accès à une marketplace sur laquelle ils peuvent acheter des produits et services du quotidien à un prix fournisseur, tels que des places de cinéma, des places pour les parcs d’attractions, des cosmétiques, des abonnements aux salles de sport, de la presse ou encore des voyages.

Outil de fidélisation

Il s’agit pour les entreprises clientes d’un véritable outil de fidélisation des équipes. Club-Employés revendique à ce jour 500 entreprises clientes (représentant 50 000 salariés) à l’instar de JustEat, Rakuten, Dashlane ou encore GL Events. Depuis le 1er janvier 2020, le comité d’entreprise est inclus dans le comité social et économique (CSE) qui regroupe également l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Sur ce secteur, Club-Employés doit faire face à la concurrence de comités d’entreprise externalisés comme de startups spécialisées dans les avantages pour les salariés, à l’instar d’Edenred spécialisé dans les tickets repas pour les entreprises, ou encore le groupe Up (chèques déjeuner).

Club-Employés, qui accompagne également les entreprises dans leur programme de team building, revendique un chiffre d’affaires de 300 000 euros en 2018 et 1,5 millions d’euros en 2019. Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup lyonnaise ambitionne de réaliser 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, notamment en faisant évoluer son offre et en recrutant 15 collaborateurs. Présent à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille et Toulouse, Club-Employés prévoit de renforcer son déploiement au niveau national avec le rachat d’entreprises locales.

Club-Employés : les données clés

Fondateurs: Romain Rostagnat, Pierre-Thomas Lebatteux et Jean-Julien Boucher

Création: 2016

Siège social: Lyon, France

Effectifs: 35

Secteur: RH

Activité: marketplace deservices et produits à prix réduits pour les collaborateurs

Concurrents: Edenred, Up…

Financement: 1,5 million d’euros en mars 2020 auprès d’Angelor et de la BPI.