[Webinar] Gestion du consentement hybride : la collecte en magasin et en ligne

Découvrez notre nouveau format de webinar avec une mise en situation des 2 côtés de la collecte !

Il est assez commun de matérialiser la collecte du consentement lorsque qu’un consommateur visite votre site ou votre application par exemple. Mais comment gérer la collecte à la fois en magasin & en ligne ?

Une gestion optimale et centralisée vous permettra de mieux connaître vos utilisateurs « online » comme « offline » et de les cibler plus stratégiquement lors de vos campagnes.

Nous avons décidé de vous faire vivre un tout nouveau type de webinar avec une mise en situation qui vous permettra de découvrir les 2 côtés de la gestion du consentement hybride :

L’interface consommateur de son consentement online & offline

L’interface utilisateur pour la collecte et gestion du consentement.

