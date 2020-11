[Webinar] IA & Confiance: quels enjeux ?

L’explosion l’IA actuellement est liée à l’explosion des solutions d’analyse et de traitement de données à base d’apprentissage automatique (deep learning p. ex.). Ca augmente le nombre de décisions prises sur à partir de ces traitements et donc à partir des données. Comment s’assurer que ces décisions seront les bonnes ? Autrement dit: peut-on faire confiance à ces systèmes d’IA ?

Basées sur du machine learning (apprentissage automatique), les décisions fournies sont directement liées aux données. Or, par exemple, les données peuvent être biaisées, et donc les décisions basées sur ces données peuvent être biaisées. Le traitement à base de techniques d’IA catalyse ainsi les biais initiaux. Comment alors rendre la décision proposée non biaisée dans l’exemple ci-dessus pour qu’elle soit acceptable ?

Cela interroge aussi sur la notion de responsabilité : l’entreprise est-elle responsable des décisions de l’IA ?