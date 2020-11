[FrenchWeb Day Marketing] Mix marketing: soyez radins et performez plus

L’année 2020 nous a tous pris de court. Baisse du chiffre d’affaires, parfois coupe budgétaire, bouleversement des usages de consommation… les équipes marketing ont été fortement sollicitées. Pour soutenir toute leur entreprise, on leur demande de s’adapter rapidement à une situation inédite. Pour limiter la casse en cette fin d’année, et commencer 2021 sur de bonnes bases, il est urgent de challenger son mix marketing et de trouver des optimisations budgétaires qui boostent votre ROI. Fanny Lefèvre vous propose dans un webinar hyper concret des trucs et astuces que vous pouvez appliquer dès maintenant pour faire plus avec moins. Au cours de cette session, vous découvrirez: Quelles sont les grandes nouveautés de cette fin d’année que vous pourriez exploiter ?

Pourquoi votre site web sous-performe et quelles corrections mettre en place ?

Quelles astuces déployer sur chaque levier pour booster l’acquisition de trafic à moindre coût (Social Ads, SEO, SEA) ?

Comment optimiser sa conversion avec trois fois rien ?

Qui sont les intervenants?

