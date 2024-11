Webinar : Les peco au coeur de l’innovation digitale européenne !

Découvrez les opportunités de la filière en Europe centrale et orientale.

Les PECO sont la nouvelle Silicon Valley de l’UE. Réputés pour la qualité de leurs ingénieurs IT, ils sont passés du statut de base arrière de développement IT à bas coût à celui de centres d’excellence d’où émergent les nouvelles licornes européennes.

L’appétence pour les dernières technologies digitales fait de cette zone l’un des marchés de débouchés les plus dynamiques du vieux continent. Une vague de transitions digitales s’applique à tous les niveaux : Cybersécurité, Fintech, Retail, éducation, santé, Industries et Agriculture, transition énergétique, ICC, mobilité, services aux citoyens, backoffice, RH, etc.

Face aux défis réglementaires et de compétitivité, à l’augmentation des coûts et à la pénurie de talents, les décideurs privés et publics des PECO optent pour les toutes dernières technologies digitales et sont ouverts à l’expertise française en la matière. C’est tout spécialement le cas en matière de Cybersécurité, de Fintech ou d’industrie 4.0.

De plus, certaines industries IT désormais matures dans les pays de la zone présentent d’excellentes opportunités de débouchés export et de partenariats stratégiques. C’est le cas en Pologne dans les Jeux vidéos, secteur qui compte des géants comme CD Projekt, a généré un CA de 1,3Md€ en 2022 et fait du pays le 3ème d’Europe en termes de nombre de personnes employées dans ce secteur.

Rejoignez ce webinaire pour appréhender les révolutions digitales à l’œuvre dans les PECO et détecter les nombreuses opportunités de débouchés export et de partenariat stratégique au cœur du nouveau hub IT européen.

S’inscrire