SOLTEO lève 1,5 million d’euros pour développer les micro-centrales solaires

Le secteur énergétique est marqué par une volonté accrue de décentralisation et une transition accélérée vers les énergies renouvelables. Les micro-centrales solaires, installations photovoltaïques à l’échelle locale, jouent un rôle clé dans cette transformation. Solteo, une startup spécialisée dans les solutions SaaS pour les installateurs d’énergies renouvelables, propose une technologie qui répond directement à ces enjeux.

Une solution adaptée aux défis des installateurs

Le marché français du solaire connaît une forte croissance, avec un objectif de quadruplement des installations d’ici 2030. Ce dynamisme met en tension les quelque 4 500 installateurs du pays, souvent des TPE, confrontés à des processus de gestion complexes et chronophages. Solteo a développé une plateforme tout-en-un qui simplifie et centralise les opérations : études techniques, gestion de chantiers, tâches administratives et interactions avec les distributeurs.

Depuis le lancement de sa première version en juillet 2023, Solteo a déjà accompagné plus de 10 000 projets à travers une centaine de clients. En unifiant les flux de données et en intégrant progressivement des modules de maintenance et de financement, la startup permet aux installateurs de se recentrer sur leur activité principale et de répondre à la demande croissante.

Accélérer la transition vers une énergie décentralisée

Les micro-centrales solaires, réparties sur des toitures résidentielles ou des bâtiments professionnels, incarnent un modèle énergétique décentralisé et résilient. Leur gestion exige des outils spécifiques pour coordonner des projets souvent dispersés et complexes. Solteo anticipe ce besoin en fournissant une plateforme pensée pour optimiser chaque étape, depuis l’étude initiale jusqu’à la maintenance.

Les fondateurs, tous ingénieurs issus de grandes écoles (SUPAERO, POLYTECHNIQUE, CENTRALE, HEC), ont conçu Solteo avec la conviction que ces micro-centrales formeront la base du système énergétique de demain. « Nous croyons que ces installations solaires diffuses sont essentielles pour répondre aux objectifs climatiques et structurer une production énergétique locale et durable », explique Manon HIAS, CEO de Solteo.

Un levier stratégique pour les TPE du secteur solaire

En combinant expertise technique et retour d’expérience terrain, Solteo se positionne comme un allié stratégique des TPE du secteur. Grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités adaptées, la solution contribue non seulement à la productivité des installateurs, mais aussi à la structuration d’une filière clé pour la transition énergétique.

Avec 1,5 million d’euros levés auprès d’AXELEO CAPITAL, KIMA VENTURES et CAMPUS FUND, la startup prévoit de renforcer son offre et d’élargir son réseau. Ce financement s’inscrit dans une vision à long terme : faire de Solteo un point d’entrée pour organiser et dynamiser la filière solaire, tout en accélérant l’adoption des micro-centrales solaires en France