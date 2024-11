EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise

Simplifier l’IA : comment Eden AI démocratise l’accès aux technologies avancées pour toutes les entreprises

L’intégration de l’intelligence artificielle reste un défi pour de nombreuses entreprises, limitées par des contraintes de coût, de ressources ou de compétences techniques. Eden AI s’attaque à ce problème en proposant une plateforme unifiée qui simplifie l’accès aux technologies d’IA les plus avancées, quelle que soit la taille de l’organisation.

Grâce à son interface simple, Eden AI permet aux entreprises de construire et gérer des workflows complexes en s’appuyant sur plus de 70 technologies et 100 modèles d’IA issus de fournisseurs majeurs tels que Google, AWS et OpenAI. Qu’il s’agisse de traitement du langage naturel, de vision par ordinateur ou d’IA générative, la plateforme offre un éventail d’outils adaptés aux besoins variés des entreprises. Toutes les solutions sont centralisées sur un tableau de bord unique, permettant un suivi précis des coûts et des performances.

Eden AI répond également aux exigences de flexibilité et de scalabilité. La plateforme s’adapte aussi bien aux petites entreprises cherchant à démarrer dans l’IA qu’aux grands groupes souhaitant optimiser leurs processus. Des organisations comme Atos (Eviden) et le Conseil de l’Europe font partie des 500 utilisateurs qui font confiance à Eden AI pour transformer leurs stratégies d’intégration d’IA et renforcer leur efficacité opérationnelle.

Pour accélérer son développement, Eden AI a levé 3 millions d’euros lors d’un tour de seed mené par GALION.EXE, avec la participation de 50 PARTNERS et de business angels tels qu’OLIVIER POMEL (Co-fondateur de Datadog), SÉBASTIEN PAHL (Co-fondateur de Docker) et ALIX DE SAGAZAN (Co-fondatrice d’ABTasty). Cette levée de fonds permettra à Eden AI d’élargir son équipe d’ingénieurs, de développer de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme et d’étendre son écosystème de partenaires.