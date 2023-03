[Webinar] Mobile : ce qui va changer en 2023

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

UX, privacy, legal, technologies : le mobile a ses propres règles et spécificités. En constante évolution, ces dernières s’adaptent à la fois aux mutations sociétales et aux demandes des utilisateurs, mais également aux contraintes légales et aux sollicitations des stores d’app mobiles.

Pour faire face à ces changements, les plateformes mobiles évoluent rapidement et proposent à la fois des technologies innovantes (intelligence artificielle, capteurs biométriques, mode de paiement…) et des privacy de plus en plus exigeantes. Mais cela n’est pas sans impact sur la manière de créer une application mobile, que ce soit en termes de méthodologie ou de technologie. Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour répondre à l’état de l’art en la matière et comment anticiper les évolutions à venir?

S’inscrire

Dans ce webinar, Kaliop, spécialiste de la transformation digitale et de l’innovation, et inside|app, agence technologique spécialisée dans les apps mobiles, vous feront mieux comprendre les contraintes mobile pour mieux répondre aux besoins utilisateurs :

Quelles sont les attentes en termes d ’expérience utilisateur ?

Quelles sont les contraintes légales et réglementaires à connaître ?

Quels sont les bons choix techniques pour son produit mobile ?

Comment bien comprendre le fonctionnement des stores ?

Comment optimiser son budget ?

Comment anticiper la montée en puissance du Web3 ?

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_signavio__copy » title= »Online Form »>Online Form – [LB – Election-Europe]</a>