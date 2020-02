[Webinar] Comment faciliter la croissance et l’internationalisation des start-ups et PME?

Dans la course à la croissance, les start-ups et scale-ups optent de plus en plus pour une stratégie de développement international. Aujourd’hui plus que jamais, le marché est mondial et les opportunités se saisissent aux quatre coins du globe.

Pour réussir à se démarquer et aller plus vite qu’une concurrence toujours plus affutée, il est indispensable de s’appuyer un système d’information agile, complet et scalable. Depuis plus de 20 ans, NetSuite fournit à start-ups et PME les outils leur permettant de supporter leur croissance et de se concentrer sur leur business en automatisant les tâches du quotidien.