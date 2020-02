L’accélération des startups spécialisées en IA au service de la santé

Depuis plus de 30 ans, Microsoft intègre les startups au cœur de sa proposition de valeur et leur propose un accompagnement adapté à leurs besoins et à la réalisation de leurs objectifs business, pour les guider au quotidien dans leur démarche d’innovation et de croissance.

Dans ce cadre, Microsoft a lancé deux programmes : Microsoft for Startups et l’AI Factory. L’objectif est d’accompagner les startups à travers une véritable démarche de partenariat à la fois technique et commerciale.

Créée en partenariat avec l’institut de recherche Inria, à l’ouverture de Station F, l’AI Factory fédère une communauté de startups autour de l’Intelligence Artificielle.

Elle s’étend au marché européen et se structure autour de 5 grands enjeux économiques et sociétaux: santé, environnement/énergie, agroalimentaire, mobilité et finance.

En tant que catalyseur d’innovations et partenaire de la transformation digitale des entreprises, Microsoft est convaincu qu’il faut unir tous les acteurs de l’écosystème en vue d’accélérer l’innovation dans ces 5 secteurs clés. Ainsi, chaque nouveau batch AI Factory est co-créé avec un partenaire corporate clé du secteur, des partenaires technologiques et des fonds d’investissement partenaires de la promotion.

La seconde promotion: AI Factory for Health avec AstraZeneca

C’est sur le secteur de la Santé que Microsoft et AstraZeneca unissent leurs forces en vue d’accélérer des startups spécialisées dans le « parcours patient ».

L’AI Factory for Health a pour vocation de soutenir l’innovation dans le secteur de la santé et d’accompagner ces jeunes entreprises à poursuivre leur développement dans l’intelligence artificielle et le cloud computing pour repousser les limites de la science.

​Véritable accélérateur de startups, ce programme se veut un laboratoire de co-innovation qui met en lien les startups, le monde de la recherche et les différents acteurs du secteur. Grâce à ces synergies, les projets de l’AI Factory for Health se placeront au service des patients et du corps médical afin de proposer une médecine renouvelée et individualisée.

Le laboratoire Inria, ICM-IPEPS, Serena, Partech et France Digitale s’associent également à cette promotion pour soutenir l’accélération des startups.

Découvrez ci-dessous les startups de l’AI Factory for Health :