Wex Day, l’événement dédié au futur de l’UX – 31 mars à Lille

Après 5 éditions, le Nord Conversion Day change de nom et devient le Wex Day pour son édition 2020. Les bases de cette rencontre restent toutefois les mêmes : elle sera centrée sur l’UX et le business digital. La CCI de Lille accueillera le 31 mars prochain plus de 800 professionnels venus explorer le futur de l’expérience utilisateur, fil rouge de cette édition.

La tendance phare cette année sera de mieux comprendre comment le consommateur se comporte face aux écrans, et comment les entreprises peuvent s’y adapter. Et cela, peu importe où (maison, magasin, voiture, bureau…) ou par quel moyen (IA, voice search, réalité augmentée, IoT…).

Pour explorer ces sujets, un auditorium de 250 places sera mis à disposition, ainsi qu’une salle de conférence de 100 places, deux salles d’atelier de 30 places et un hall partenaires. 32 ateliers et conférences seront proposés sur la journée. Vous pourrez notamment écouter :

Eric Marillet, directeur de l’UX d’Orange

Omar Ben Abdelaziz, responsable du projet de cockpit du futur par l’équipementier Faurecia

Olivier Sauvage, dirigeant et fondateur de Wexperience,

L’évènement est entièrement gratuit.

Plus d’informations sur wexday.fr