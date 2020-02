[WILD CARD] Un bracelet contre Google Home, Alexa et consorts…

Et si on empêchait les assistants vocaux de nous espionner ? Ça vous paraît difficile ? Pourtant, une solution existe… Joseph Postec vous la présente dans ce nouvel épisode de Wild Card, également dédié au coronavirus et aux trottinettes électriques.

Le temps d’un podcast, Joseph Postec délaisse sa caméra pour prendre sa casquette de chroniqueur. En moins de cinq minutes, il décode sa sélection d’actualités de la Tech pour vous offrir une analyse piquante dans un podcast, non sans humour.

Découvrez les autres émissions de Decode Media