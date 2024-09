Willy Anti-Gaspi : comment une startup réconcilie impact social et rentabilité dans l’économie circulaire

Dans ce nouvel épisode de FrenchWeb Business, nous avons eu le plaisir de recevoir Clément Méry, co-fondateur de Willy Anti-Gaspi, une startup française qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Willy Anti-Gaspi a récemment clôturé une levée de fonds de 2,3 millions d’euros, marquant une nouvelle étape. Depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans, la startup propose une solution innovante face au gaspillage alimentaire, en rachetant des produits en surstock ou à date courte qu’elle revend 25 à 50 % moins cher. « Nous travaillons directement avec les producteurs pour récupérer leurs surplus, ce qui non seulement leur permet de réduire leurs coûts de destruction, mais nous permet aussi d’offrir des réductions significatives aux consommateurs, tout en générant une marge supérieure à celle d’un retailer classique », explique Clément Méry.

Willy Anti-Gaspi se distingue également par son approche 100 % e-commerce, qui lui permet de livrer partout en France, même dans les petites villes et zones rurales. Ce modèle vise à toucher un large public, au-delà des centres urbains, rendant l’économie circulaire accessible à tous. « Ce n’est pas un projet réservé à une élite parisienne, 50 % de nos clients habitent dans des petites villes ou à la campagne », précise Clément.

Une levée de fonds pour accélérer le développement

Nous sommes bien entendu revenu sur la récente levée de fonds de 2,3 millions d’euros, qui inclut un investissement participatif via la plateforme Tudigo, ainsi que des fonds provenant de business angels et family offices. « Nous avons fait le choix d’investisseurs alignés avec notre mission et qui, au-delà du capital, apportent aussi des compétences et un réseau précieux », souligne Clément.

Cette nouvelle levée de fonds permettra à Willy Anti-Gaspi d’accélérer son développement, avec des objectifs ambitieux : doublage du catalogue produit, recrutement de six nouveaux collaborateurs, et investissements dans la technologie et la data pour optimiser les opérations et offrir une expérience client encore plus fluide.

Une ambition de rentabilité rapide

Willy Anti-Gaspi vise la rentabilité dès 2025. « Nous croyons à une croissance soutenue par la rentabilité. Notre modèle est scalable, mais nous voulons d’abord nous assurer que nous avons une base solide avant d’envisager de nouvelles expansions », explique Clément.

Willy Anti-Gaspi ne se limite pas à l’alimentaire sec. De nouveaux produits et verticales sont déjà envisagés, comme les produits frais, les cantines ou même l’expansion internationale.