Worldline: appel à la grève le 6 septembre pour des augmentations de salaires

L’intersyndicale du spécialiste des solutions de paiement électronique Worldline a appelé les salariés des sites français à faire grève mardi 6 septembre pour des augmentations de salaires, pour la première fois depuis 12 ans, selon elle.

La CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, FO et la CGT réclament une augmentation de 150 euros brut par mois et par salarié, ainsi qu’une « plus juste redistribution de la copieuse marge réalisée par l’entreprise » en 2021, selon un communiqué de presse.

L’intersyndicale du groupe introduit en Bourse en 2014 demande ainsi que le montant moyen de cette prime soit « au moins égal à 2.500 euros », après avoir refusé la proposition d’intéressement de la direction, qui s’élevait à environ 2.000 euros pour cette dernière, les syndicats ayant jugé le montant optimiste.

Mais pour Benjamin Piraud, de la CFTC, qui s’est exprimé auprès de l’AFP, cette grève est aussi l’aboutissement d’un « ras-le-bol général ». « Cela fait plusieurs années que le dialogue social ne marche plus du tout », dénonce-t-il.

Selon les syndicats, « ce sera la première grève dans l’entreprise depuis 12 ans ».