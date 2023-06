Y Combinator : une opportunité en or ou un piège pour les start-ups ?

Chaque semestre, le débat refait surface au sein de la communauté des start-ups et des investisseurs en capital-risque : Y Combinator vaut-il vraiment la peine ? Les critiques reprochent à l’accélérateur de céder 7% de participation pour une valorisation post-financement d’environ 1,8 million de dollars, une pratique jugée exorbitante. Toutefois, cette critique ne prend pas en compte les efforts investis par Y Combinator dans la sélection des projets, l’accompagnement des entreprises et la construction de sa réputation.

Les start-ups, quant à elles, s’interrogent sur l’intérêt de céder 7% de leur capital en échange d’un accompagnement au sein d’une promotion surpeuplée, où les partenaires manquent de temps et d’expertise pour fournir un soutien personnalisé. Cependant, il convient de rappeler que le rôle de Y Combinator n’est pas de se substituer aux start-ups en matière d’expertise, mais plutôt de les aider à s’aligner stratégiquement pour favoriser leur croissance et faciliter les levées de fonds ultérieures.

Pour mieux comprendre les enjeux, nous avons établi trois scénarios avec différentes valorisations pour chacun, et comparé les résultats obtenus. Ces scénarios prennent en compte la participation de Y Combinator, la réalisation d’un tour de financement sans Y Combinator, et un dernier cas où les start-ups lèvent des fonds préliminaires et ultérieurs sans l’aide de Y Combinator.

Les calculs révèlent que la situation la plus avantageuse pour les fondateurs est celle où ils ne réalisent pas de tour de financement préliminaire et vont directement au tour de financement ultérieur, en conservant ainsi 75,0% de l’entreprise. Si les fondateurs lèvent uniquement 125 000 $ en échange de 5% de participation, ils conservent 73,31%. La participation à Y Combinator permet aux fondateurs de conserver 71,4% de leur entreprise, un chiffre légèrement inférieur mais considéré comme raisonnable.

En somme, il apparaît que la question de savoir si Y Combinator en vaut la peine dépend en grande partie de la capacité des fondateurs à atteindre une valorisation élevée de leur start-up sans l’aide de Y Combinator. Si les fondateurs parviennent à lever des fonds à une valorisation de 10, 15 ou 20 millions de dollars sans l’aide de Y Combinator, alors l’accélérateur n’est probablement pas nécessaire. Dans le cas contraire, Y Combinator représente une opportunité à ne pas négliger.

Plusieurs start-ups françaises ont participé au programme Y Combinator voici quelques exemples notables, bien qu’il y en ait d’autres :