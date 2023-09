DATABRICKS, REVEL, PIXIS, DRUID,… les startups étrangères qui ont levée des fonds cette semaine.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La start-up espagnole REVEL annonce un financement de 115 millions d’euros (123 millions de dollars) pour développer son service d’abonnement de voiture. Ce service est en réalité un contrat de location flexible incluant l’assurance et l’entretien, destiné aux consommateurs prêts à s’engager généralement pour au moins un an. Le financement est une combinaison de dette et de fonds propres : 100 millions d’euros sont dédiés au financement structuré pour étoffer le réseau automobile, tandis que 15 millions d’euros sont investis directement dans l’entreprise. Parmi les investisseurs, on compte KKR, Santander Consumer Finance et d’autres qui n’ont pas été nommés. La société a été co-fondée par Enrique de Mateo et Daniel Marcos.

DATABRICKS vient de boucler un tour de table de plus de 500 millions de dollars en série I, portant sa valorisation à 43 milliards de dollars. Cela intervient après une levée de fonds de 1,6 milliard de dollars à une valorisation de 38 milliards en août 2021. La société envisagerait une introduction en bourse (IPO) et rapporte actuellement avoir plus de 10 000 clients.

LINEAR, une startup qui propose des outils de gestion de projet à des startups telles que Cohere, Runway et Ramp, a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Cette levée a été dirigée par Accel et porte la valorisation de la société à environ 400 millions de dollars.

PIXIS une startup spécialisée dans la vente d’outils IA pour les campagnes marketing, a levé 85 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C1 dirigé par Touring Capital. Avec cette levée, le financement total de l’entreprise atteint 209 millions de dollars. Pixis réaliserait un revenu récurrent annuel (ARR) de 50 millions de dollars.

BINALYZE, une startup spécialisée dans la cybersécurité basée à Tallinn a obtenu 19 millions de dollars dans un tour de financement de série A dirigé par Molten Ventures. Avec cette nouvelle injection de capitaux, le financement total de Binalyze atteint désormais environ 30 millions de dollars.

OPEN COSMOS, spécialisée dans la construction de satellites en orbite terrestre basse (LEO) durables et dans le développement d’une plateforme de gestion de leurs données annonce une levée de fonds de 50 millions de dollars

KALE LOGISTICS une startup indienne proposant des outils basés sur le cloud pour aider les aéroports, les ports maritimes et d’autres acteurs logistiques, a levé 30 millions de dollars lors d’une série B dirigée par Creaegis.

DRUID, une startup spécialisée dans les services d’IA conversationnelle pour entreprises, a levé 30 millions de dollars lors d’un financement de série B dirigé par TQ Ventures, portant son financement total à environ 50 millions de dollars.

HYPERJAR, une fintech basée à Londres spécialisée dans les paiements numériques, la planification et les récompenses personnalisées, a levé 24 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Le financement de 24 millions de dollars provient de Susquehanna Private Equity Investments et du Healthcare of Ontario Pension Plan.

TREASURY4, une startup spécialisée dans la vente de logiciels d’analyse de données pour la gestion des risques des processus financiers et de trésorerie, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A dirigée par WestCap.

KIN INSURANCE, une startup de Chicago spécialisée dans les assurances habitation, a levé 33 millions de dollars lors d’une extension de son tour de financement de série D, portant sa valorisation à plus d’un milliard de dollars.

La start-up fintech PERFIOS, dont le siège est à Bengaluru, spécialisée dans les solutions d’évaluation de crédit en temps réel pour les entreprises financières, vient de lever 229 millions de dollars dans un tour de financement de série D dirigé par Kedaara Capital.

