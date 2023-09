Le récap des levées de fonds de la semaine 36: AKUR8, INTACT, LA TOURNEE…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Petite semaine coté levées de fonds au coeur de la FrenchTech avec un total de 55 millions d’euros levés par un groupe de 16 start-ups.

Parmi les opérations les plus significatives, on retrouve les impressionnantes levées de fonds de la société Intact, spécialisée dans le développement d’ingrédients régénératifs pour les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la startup Podium, qui a connu une croissance rapide grâce à son analyse de jeux de fantasy sport basés sur les NFT.

Les secteurs les plus actifs dans ces levées de fonds sont donc l’agrotech, et la fintech avec des entreprises telles qu’INTACT, AKUR8, ou encore CAARL.

Société Secteur Description Fonds Levés (en euros) Investisseurs Akur8 FINTECH Logiciel de souscription d’assurance basé sur l’IA. 23,3 millions d’euros FinTLV, Guidewire, BlackFin Capital Partners Bonx ERP ERP pour les PME industrielles. 500 000 euros OSS Ventures, business angels Bobbee FINTECH Plateforme de comptabilité et de gestion financière. 1,2 million d’euros business angels Caarl LEGALTECH Plateforme de protection juridique pour les entreprises. 600 000 euros The Moon Venture Charlie Solutions ECOMMERCE Éditeur d’une solution de géolocalisation d’équipements. 750 000 euros Finovam Gestion, IRD M&A, Nord France Amorçage, business angels Greenscope GREENTECH Plateforme de conseil ESG en SaaS pour les entreprises. 1 million d’euros Epopée Gestion, Newfund, Archipel Ventures Hubflo FINTECH Solution de gestion sur mesure pour les PME. 2 millions d’euros Seedcamp, Hummingbird Ventures, business angels Intact AGTECH Développement d’ingrédients régénératifs pour les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 55 millions d’euros (dont 15 millions d’euros non dilutifs) ISALT, Axéréal La Tournée ECOMMERCE Services de livraison de produits locaux en consignation. 5 millions d’euros Frst Capital, Swen Capital Muule ECOMMERCE Plateforme de vente d’équipements durables pour l’extérieur. 700 000 euros HPF, My Family Officer, Erbe Family Office, Bpifrance, Crédit Agricole Podium GAMING Analyses de jeux de fantasy sport basées sur les NFT. 2 millions d’euros Fabric Ventures, Sfermion, Seedcamp Semana HRTECH Éditeur de logiciel de gestion du travail. 1 million d’euros Faraday Venture Partners, Super Capital, One Green, business angels SorareData GAMING Services d’analyse de jeux NFT. 2 millions d’euros Fabric Ventures, Sfermion, Seedcamp StatInf INDUSTRIAL TECH Outil d’aide à la conception de systèmes embarqués pour l’aéronautique, l’espace, le transport, l’automobile et la défense. 500 000 euros WIT Angels Club, Arcadia Ventures, Sharpstone Capital, Bpifrance Ugo ECOMMERCE Logiciel aidant les détaillants à se développer sur le web. 500 000 euros Florent Mercier Investissement, Crédit Agricole Loire Haute Loire, Webqam Wheel of Work HRTECH Plateforme de soutien pour les travailleurs indépendants. 2 millions d’euros Re-Sources Capital

