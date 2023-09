Le récap des levées de fonds de la semaine 37: SWAN, FIPTO, MIMBI, …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Cette semaine a été marquée par la levée de fonds Verkor dans le domaine de l’énergie avec une levée spectaculaire d’un montant de 850M€ et 1.2 milliards d’euros d’emprunt pour sa conception et fabrication de batteries à faible émission de carbone, auprès d’acteurs tels que Macquarie Asset Management, Banque Européenne d’Investissement et Renault Group, … Un tour de table symbole de réindustrialisation que n’a pas manqué de saluer Emmanuel Macron.

En seconde position, Accenta en GreenTech a réussi à sécuriser 108M€ pour sa solution innovante de décarbonisation des bâtiments, avec l’appui d’Eren Groupe et Siloé Infrastructures.

Deux entreprises plus industrielles que tech, et dont les tours de table sont adaptés à leurs besoins de développement. A leurs cotés quelques startups plus tech, réussissent non sans mal à boucler leur financement. Dans le secteur FinTech, Swan et Fipto ont levé respectivement 37M€ et 15M€ pour le déploiement rapide de produits et services bancaires, et une solution de paiement basée sur la blockchain.

Une baisse du financement que reconnait FRANCE DIGITALE, l’association qui fédère la plupart des fonds d’investissement tech, et les startups dans lesquelles ils ont investis. Dans un baromètre réalisé par EY pour le compte de FRANCE DIGITALE, les start-up françaises ont levé 4,2 milliards d’euros au premier semestre 2023, soit deux fois moins qu’un an plus tôt à la même période. Coté startups, 50% de celles qui ont réussi à lever des fonds indiquent avoir eu des difficultés à convaincre les investisseurs, et n’ont pas hésiter à se tourner vers d’autres moyens de financement.

SOCIÉTÉ SECTEUR DESCRIPTION FONDS LEVÉS (EN EUROS) INVESTISSEURS VERKOR Énergie Conception et fabrication de batteries à faible émission de carbone 850M€ MACQUARIE ASSET MANAGEMENT, BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT, MERIDIAM, RENAULT GROUP, EQT VENTURES, EIT INNOENERGY, SIBANYE-STILLWATER, BPIFRANCE, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, FSP, PULSE, AIRBRIDGE INVESTMENTS ACCENTA GreenTech Solution pour la décarbonisation des bâtiments 108M€ EREN GROUPE, SILOÉ INFRASTRUCTURES SWAN FinTech Permet aux entreprises de déployer rapidement des produits et services bancaires 37M€ LAKESTAR TOOPI ORGANICS Agritech Fournit des services de collecte d’urine et produit de l’engrais à base d’urine humaine pour l’agriculture 16M€ VISVIRES NEW PROTEIN, ADEME, BPIFRANCE FIPTO Fintech Solution de paiement basée sur la blockchain et de gestion de trésorerie 15M€ MOTIER VENTURES, SERENA HYPPO PropTech Site web offrant des prêts hypothécaires aux propriétaires privés 3M€ OTIUM CAPITAL REEV MedTech Développe une orthèse robotique pour aider les personnes atteintes de troubles neurologiques de la marche 3M€ POLYTECHNIQUE VENTURES, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, NEWFUND, BUSINESS ANGELS FLAGCAT Gaming Studio 2M€ MOTIER VENTURES, SEEDCAMP, PURPLE, RESONANCE, KIMA VENTURES, SUPER CAPITAL LYA PROTECT AssurTech Plateforme pour simplifier le dialogue entre les courtiers et les entrepreneurs 2M€ KREAXI, BUSINESS ANGELS FREEMIUMPLAY eCommerce / divertissement Carte cadeau pour payer des services dématérialisés 2M€ ELEVATION CAPITAL PARTNERS KHEOOS Smart Industry Place de marché pour les pièces de maintenance industrielles 2M€ INDUSTRYA, IRON HANDS CAPITAL VALUE GAMES RH / Management Solution de gestion de séminaires de motivation en entreprise 100K€ – MIMBI Retail Aide les marques et les agences à mesurer plus efficacement l’efficacité et l’incrémentalité des médias de vente au détail 1,5M€ BUSINESS ANGELS, KIMA VENTURES, BETTER ANGELS EYE2SCAN LegalTech Digitalisation et automatisation de la plateforme d’audit et de contrôle interne 1,4M€ BUSINESS ANGELS FEVE Proptech FEVE aide les agriculteurs à s’installer grâce à un modèle de foncière solidaire qui fait l’acquisition de fermes pour les mettre en location, avec option d’achat 1M€ BANQUE DES TERRITOIRES, CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT THINKEO Martech Plateforme de gestion de contenus d’entreprise 1M€ SUPERCAPITAL, SIDEANGELS, APOK INVEST, POLYMATTER VENTURES COLIBRITD Quantique Solution pour démocratiser l’informatique quantique 1M€ EARLYBIRD VENTURE CAPITAL, BUSINESS ANGELS FRINGUANT E-commerce Outil de détection de taille en prêt à porter 500K€ RÉGION ÎLE DE FRANCE, WILCO, BPIFRANCE, BUSINESS ANGELS ALLOCCASIONS Services Outil de suivi d’inspection de véhicule 500K€ SKYDECK, BPIFRANCE

