Yoobic lève 42 millions d’euros auprès de Highland Europe pour accompagner les employés de terrain

Afin d’accompagner les équipes de terrain des marques, en particulier dans le retail, Yoobic lève 50 millions de dollars (soit 42,3 millions d’euros) auprès de Highland Europe, avec la participation des investisseurs historiques Felix Capital, Insight Partners et d’un family office. Cette opération porte le financement total de la startup française à 80 millions de dollars.

Fondé en 2014 par trois frères, Gilles, Fabrice et Avi Haïat, Yoobic développe une plateforme de gestion de performance des équipes terrain à destination des retailers, personnel de restauration, employés de terrain et autres travailleurs de première ligne. L’application, disponible sur abonnement, les accompagne dans leurs tâches quotidiennes et leur permet une communication fluide avec leurs collègues et managers. Yoobic compte plus de 300 marques clientes (dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, l’industrie ou la logistique) à travers 80 pays sur plus de 335 000 sites. Parmi ces marques, on peut citer Carrefour, FNAC-DARTY, Lidl, Lancôme, Lacoste, Peloton, Puma ou encore Sanofi.

« Grâce à Yoobic, nous avons une visibilité en temps réel de ce qui se passe dans nos magasins. Avant, il nous fallait parfois des mois pour nous rendre compte que nous avions un problème, mais avec Yoobic, nous identifions les problèmes extrêmement rapidement », commente Andrew Armstrong, Field VP of Sales chez Lancôme, qui utilise Yoobic pour alimenter 2 100 points de vente.

Une augmentation de 200% des activités réalisées sur sa plateforme

Le besoin d’outils digitaux pendant la pandémie a permis à la startup basée à Londres de connaître une augmentation de 200% des activités réalisées sur sa plateforme sur les 12 derniers mois. En mars 2021, Yoobic a dépassé la barre symbolique des 1 million d’activités par mois sur la plateforme. Présente en Europe et en Amérique du Nord, l’entreprise ambitionne désormais d’accélérer sa croissance avec une augmentation de 75% de ses effectifs pour atteindre 350 collaborateurs dans le monde d’ici 2022 et ainsi se renforcer en technologie, vente, support client et marketing.

« La mission de Yoobic est de réinventer l’expérience de travail pour les employés de terrain », explique Fabrice Haiat, PDG et co-fondateur de Yoobic. « Ils sont essentiels à la réussite des entreprises : ils sont les ambassadeurs de la marque et ils assurent la mission de l’entreprise au quotidien. Ce financement nous permettra d’aider nos clients à donner à leurs employés de terrain les moyens d’être plus performants, et de faire en sorte qu’ils se sentent connectés, épanouis et valorisés pour devenir les leaders de demain. »

Yoobic, les données clés

Fondateurs : Fabrice Haiat, Avi Haiat, Gilles Haiat

Création : 2014

Siège social : Londres

Secteur : logistique

Activité : pilotage des opérations en points de vente

Financement : 50 millions de dollars (soit 42,3 millions d’euros) auprès de Highland Europe, avec la participation des investisseurs historiques Felix Capital, Insight Partners et d’un family office.