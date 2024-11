💡 L’innovation, ce n’est pas inventer l’impossible, c’est savoir très bien faire ce qui compte.

C’est la phrase que je retiendrais de notre échange avec Alban Renard, Directeur de l’innovation chez CyberCité avec lequel j’ai échangé à nouveau dans notre podcast DECODE MARKETING.

Dans cet épisode, il nous explique comment CyberCité a fait de l’innovation une pratique quotidienne, en rendant ses équipes plus créatives et performantes grâce à une gestion humaine et une intégration ciblée de l’IA.

🎯 À écouter si vous voulez savoir :

Comment construire une culture d’innovation sans bloquer vos équipes. Les meilleures pratiques pour intégrer l’IA dans vos process marketing. Pourquoi la satisfaction client est le baromètre ultime de l’innovation.

👉 Découvrez des exemples concrets d’outils développés en interne et les clés pour transformer l’innovation en résultats tangibles pour vos clients.

