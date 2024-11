Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions.

Les petites et moyennes entreprises ainsi que les ETI sont confrontées à de nombreux obstacles dans la bonne gestion de leurs achats. Le manque de ressources dédiées et l’opacité des prix sur le marché B2B compliquent la négociation de conditions optimales. Freqens apporte une solution concrète à ce problème en offrant une plateforme d’intelligence en négociation basée sur des benchmarks de prix en temps réel.

Cette solution permet aux entreprises de centraliser leurs données fournisseurs, de comparer leurs conditions d’achat avec des références du marché, et d’identifier des opportunités d’économies. Les utilisateurs peuvent analyser les écarts de prix, suivre leurs contrats, et optimiser leurs achats, même avec des équipes limitées. Grâce à une interface intuitive et des données anonymisées, Freqens donne accès à des insights stratégiques habituellement réservés aux grands groupes disposant de services achats.

En facilitant la collaboration interne, Freqens veut encourager une culture de l’achat éclairé au sein des entreprises. Les équipes peuvent prendre des décisions fondées sur des données fiables, partager les meilleures pratiques et optimiser les négociations, tout en gagnant en efficacité. Cette approche améliore non seulement les résultats financiers, mais renforce également la transparence et la responsabilisation dans la gestion des dépenses.

En juillet dernier, Freqens a lancé son produit en version bêta, après avoir levé 3 millions d’euros auprès de fonds d’investissement et de business angels. Ce tour de table, mené par SEEDCAMP, KIMA VENTURES, SEQUOIA, et MOTIER VENTURES, a également bénéficié du soutien de business angels tels qu’ALEXANDRE YAZDI et JONATHAN WIDAWSKI.