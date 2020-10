1 Français sur 10 envisage un nouveau projet immobilier suite au confinement

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, quelles sont les bonnes raisons de se mettre à la messagerie instantanée pour une agence immobilière ? De plus, Avec l’épidémie, le marché de l’immobilier change, les besoins aussi et le numérique joue un rôle important dans cette reconfiguration. Quels sont les nouveaux enjeux ?

