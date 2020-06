10 millions d’euros pour Ubble et sa solution de vérification d’identité à distance

Ubble, spécialisé dans la vérification d’identité à distance via l’IA, complète son tour de table en amorçage auprès de Partech et Breega, portant son financement total à 10 millions d’euros. La startup parisienne, qui avait été soutenue par des business angels lors de son lancement, annonce également un partenariat avec Bpifrance, où sa technologie permettra de vérifier l’identité des entrepreneurs impactés par la crise du Covid-19 et candidats aux prêts de soutien du fonds souverain.

Lancé en 2018 par Juliette Delanoe, Francois Wyss et Nicolas Debernardi, Ubble développe une solution permettant aux entreprises de lutter contre la fraude d’identité via des technologies basées sur le « live streaming video ». Concrètement, les utilisateurs sont invités à envoyer une vidéo en direct de leur visage et de leur pièce d’identité. Ces images sont ensuite analysées en temps réel par des algorithmes qui vérifient l’authenticité de la personne sur la vidéo ainsi que l’authenticité de la pièce d’identité qu’elle présente. Les experts d’Ubble valident ensuite les résultats de l’analyse.

À la « conquête du marché européen »

Initialement conçue pour les FinTech et les banques en linge, la solution s’étend désormais aux entreprises de divers secteurs, comme sur des plateformes de locations, de transport, de services publics ou encore de santé. Ubble compte parmi ses clients des entreprises telles que Carrefour Banque, Sofinco (groupe Crédit Agricole), la néo-banque Kard, la plateforme de chauffeur VTC Heetch mais aussi des agences d’intérim digitale telles qu’Iziwork et Side.

En conformité avec le RGPD et l’eIDAS, la startup ambitionne de se développer sur les marchés européens, notamment en recrutant une quinzaine de collaborateurs en marketing. Ubble souhaite également obtenir la certification de sa solution par l’ANSSI en 2020 pour accélérer dans les secteurs français régulés, comme celui des banques ou des assurances.

« Cette nouvelle levée de fonds et ce projet avec Bpifrance sont pour nous un pas supplémentaire dans la conquête du marché européen de la vérification d’identité », confie Juliette Delanoe. « Nous confirmons notre volonté de devenir un leader de la Tech française et européenne : alliant technologie de pointe, conformité aux réglementations françaises et européennes et respect des données utilisateurs. »

Ubble : les données clés

Fondateurs : Juliette Delanoe, Francois Wyss et Nicolas Debernardi

Création : 2018

Siège social : Paris, Ile de France

Secteur : IA, deep learning

Financement: 10 millions d’euros en seed en juin 2020 auprès de Partech, Breega et de business angels.