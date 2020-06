[DIRECT] Back Market : « Le marché mondial du reconditionné augmente de 13%, plus que celui du neuf »

Tencent achète la plateforme de streaming malaisienne Iflix en Asie du Sud-Est

Tencent a déclaré jeudi avoir acheté le «contenu, la technologie et les ressources» de la plateforme de streaming vidéo malaisienne Iflix dans le but de renforcer sa présence en Asie du Sud-Est. Le géant chinois de la technologie a déclaré que le catalogue Iflix de « contenu international, local et original » lui permettrait d’étendre la portée de son service de streaming vidéo à l’étranger, WeTV, qu’il a lancé en Thaïlande en 2019. L’achat s’inscrit dans le cadre des efforts de Tencent pour capitaliser sur sa base d’utilisateurs en croissance rapide dans la région de 650 millions d’habitants.

L’entrée d’Amazon dans Deliveroo « ne menace pas la concurrence »

L’entrée d’Amazon au capital de la plateforme Deliveroo ne menace pas la concurrence au Royaume-Uni, ont estimé mercredi les autorités britanniques. En avril, le gendarme britannique de la concurrence avait validé dans l’urgence la prise de participation de 16% d’Amazon dans Deliveroo, afin de permettre à cette dernière de survivre à la crise du coronavirus, estimant qu’une disparition de la société nuirait aux consommateurs britanniques.

Covid: la Suisse lance son application de traçage le

Le gouvernement suisse a annoncé le déploiement généralisé de l’application de traçage du Covid-19 – baptisée SwissCovid – à compter d’aujourd’hui, pour tenter de prévenir une deuxième vague de pandémie. Ce déploiement est le résultat d’un long processus, le Parlement ayant d’abord eu à se prononcer début juin sur l’utilisation de cette technologie. L’application a également fait l’objet de plusieurs simulations avec des fonctionnaires et des militaires. L’application utilise la technologie Bluetooth. Son utilisation est basée sur le volontariat et les informations ne sont pas stockées.

Trois interviews : Back Market, Oncidis Environnement, api.video

Pour entamer cette émission, nous recevons Thibaud Hug de Larauze , fondateur de Back Market. entreprise d’électronique française spécialisée dans la revente d’appareil reconditionnés.

Ensuite, nous échangeons avec Benoît Rivière, fondateur d’Oncidis Environnement. Oncidis propose une gestion complète des déchets, notamment industriels et technologiques, en les valorisant et en les recyclant.

Et enfin, nous retrouvons Cédric Montet, CEO d’api.video, qui annonce aujourd’hui une levée de 5,5 millions de dollars.

