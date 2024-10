RAMDAM lève 3 millions d’euros pour automatiser la création de contenus publicitaires viraux

Sur marché saturé où la performance des campagnes publicitaires dépend souvent du contenu, Ramdam se positionne avec sa solution de Creative Intelligence. Grâce à une plateforme automatisée s’appuyant sur l’intelligence artificielle, RAMDAM permet aux annonceurs de maximiser l’impact de leurs campagnes sur les réseaux sociaux en optimisant chaque étape du processus créatif.

Ramdam utilise un modèle basé sur l’analyse et la gestion des contenus UGC (User-Generated Content) pour rationaliser la création de vidéos publicitaires. L’algorithme de la plateforme analyse en permanence les performances des créateurs sur des réseaux comme TikTok, Instagram et YouTube, en identifiant ceux qui génèrent les meilleurs résultats pour chaque type de campagne. Ce processus permet aux annonceurs de sélectionner les créateurs les plus pertinents et d’améliorer la viralité des contenus tout en réduisant les coûts de production.

« Notre solution permet aux marques de reprendre le contrôle sur la performance de leurs publicités en s’affranchissant du hasard. L’intelligence artificielle identifie les profils créateurs les plus performants et génère automatiquement des briefs créatifs basés sur les meilleures pratiques du marché, » explique Xavier de Baillenx, co-fondateur et CEO de Ramdam.

En plus de l’identification des créateurs, Ramdam automatise aussi la gestion des interactions, de la contractualisation à la facturation, rendant le processus simple et rapide pour les marques. Les résultats sont quantifiables : avec plus de 100 clients à travers le monde, la plateforme collabore déjà avec 20 000 créateurs et produit 1000 vidéos par mois.

« Nous avons conçu Ramdam en nous basant sur notre propre besoin d’optimiser les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. La plateforme permet aujourd’hui de combiner performance et créativité, garantissant des contenus viraux sans laisser la place à l’incertitude, » ajoute Xavier de Baillenx.

Pour accélérer son développement technologique et renforcer sa présence sur les marchés européens et américains, Ramdam vient de finaliser une levée de fonds de 3 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par The Moon Venture, avec la participation du Paris Region Venture Fund (géré par Karista) et du Data Tech Fund, ainsi que le soutien de BPI France. Ces fonds permettront à Ramdam d’intensifier son innovation technologique, tout en étendant la portée de sa plateforme de Creative Intelligence.

RAMDAM avait réalisé un pre seed de 700 000 euros en 2020 auprès de KARISTA.