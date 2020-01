1,6 million d’euros pour Hootside, l’application de jeux vidéo en réalité augmentée

Hootside (ex-Augmento), studio de jeux vidéo en réalité augmentée, lève 1,6 million d’euros auprès de Finovam Gestion, Nord France Amorçage, Nord Capital Investissement (via la poche Innovation dans le cadre du partenariat avec le Village by CA) ainsi que des partenaires bancaires dont le Crédit Agricole Nord de France, BNP Paribas, Banque Populaire et BPI France.

Lancé en 2017 par Charlotte Landry et Quentin Warnant, le studio Hootside développe une application mobile proposant un catalogue de jeux en réalité augmentée. Basée chez l’incubateur lillois Euratechnologies, la startup a notamment collaboré avec le géant Ubisoft en intégrant une version de sa célèbre franchise « Assassin’s Creed ». Dans le cadre de ce partenariat, Hootside a développé fin 2019 une expérience d’immersion au musée de la Légion Etrangère portant sur le jeu « Assassin’s Creed », ainsi qu’une expérience tirée du jeu « Lapins Crétins » dans la galerie Printemps Haussmann.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup lilloise ambitionne d’acquérir les droits d’exploitation de nouvelles franchises populaires et d’accélérer le développement de son application mobile, ainsi que d’étendre sa présence en France et à l’international.

«Cette levée de fonds va nous permettre de nous concentrer sur notre réelle valeur ajoutée: l’innovation technologique et narrative dans les jeux vidéos, notamment au travers de nouvelles expériences immersives dans des lieux emblématiques mais également des jeux en monde ouvert géolocalisés, toujours en réalité augmentée, jouables n’importe tout en France et dans le reste du monde», commente Quentin Warnant.

Hootside souhaite également recruter des collaborateurs pour augmenter son équipe de 60% en 2020.

Hootside : les données clés

Fondateur : Charlotte Landry et Quentin Warnant

Création : 2017

Siège social : Lille

Secteur : réalité augmentée, jeux vidéo

Activité : application de jeux vidéo en réalité augmentée

Financement : 1,6 million d’euros auprès de Finovam Gestion, Nord France Amorçage, Nord Capital Investissement (via la poche Innovation dans le cadre du partenariat avec le Village by CA) ainsi que des partenaires bancaires dont le Crédit Agricole Nord de France, BNP Paribas, Banque Populaire et BPI France.