C’est le retour du CLUB FRENCHWEB dans lequel nous recevons Marion Moreau la fondatrice de HORS NORMES.Media avec Pierre Haski, Jacques Froissant le fondateur du cabinet de recrutement Altaide, et Etienne Alcouffe, le CEO de Junto, que nous sommes très fier d’avoir comme partenaire depuis 3 ans.

Pour ce 1er épisode de 2023, à l’heure à laquelle les startups ne communiquent plus sur leurs levées de fonds mais sur leur chiffre d’affaires, la communication babyfoot c’est bel et bien terminé! L’heure est à l’efficacité, mais quels sont les leviers marketing les plus efficients? C’est la question que nous avons posé à Etienne Alcouffe.

Ce changement change également l’équilibre des forces de l’entreprise, si l’on entend beaucoup parler de licenciements, les organisations changent également, le DAF, le CRO redoublent d’effort pour accélérer le chemin vers la profitabilité des startups, pour en parler nous avons bien entendu interrogé Jacques Froissant.

Le temps de la convergence est également venu en Chine, objectif 2050! L’ambition est d’être la 1ere puissance mondiale. Pour ce faire le Président Chinois Xi Jinping a repris en main ses dragons Tech et contre toute attente les a bridé. Pourquoi, comment, Marion Moreau nous éclaire en fin d’émission sur cette stratégie musclée!

60 minutes ne seront donc pas de trop pour aborder ces trois sujets avec nos invités. Nous vous souhaitons une bonne écoute et l’équipe de FRENCHWEB vous souhaite une excellente année 2023.

Listen to « 2023 sera t elle l'année du SEM? Ca licencie fort dans la tech! La Chine fait converger ses Dragons avec son plan 2050 » on Spreaker.

Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Apple Podcast Spotify , et Deezer . Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer. redaction@decode.media

Excellent weekend, et bon surf sur FrenchWeb.fr