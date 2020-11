3 solutions simples et efficaces pour créer votre site eCommerce

En cette période de crise, vous êtes de nombreux commercants à vouloir transposer vos activités de détail en ligne. Dans cette article nous vous proposons de passer en revue 3 solutions en ligne pour démarrer votre activité eCommerce. Nul besoin d’être développeur, ces solutions permettent de créer votre boutique en ligne en suivant un processus simple, et intègrent les principales fonctions pour bien démarrer.

Outre cette facilité de création de boutique en ligne, elles vous permettent de commencer votre expérience d’eCommercant rapidement et de vous familiariser avec les principales fonctions (gestion produit, paiement en ligne, livraison) dans une première étape. Vous pourrez ainsi construire votre courbe d’expérience et en fonction de vos résultats commerciaux décider d’investir dans les modules qui vous sont essentiels ou de passer à une solution plus adaptée mais qui nécessitera un investissement financier plus important. Le gouvernement travaille actuellement sur différentes aides pour accompagner les commerces de détails à créer leurs boutiques en ligne.

Nous vous proposons un podcast qui relate les meilleures pratiques mises en place par des commercants très différents (chaussure, habillement, etc). Chaque semaine depuis mi mars Jean Luc Raymond met en avant les initiatives mises en place par des commercants, autant d’exemples dont vous pouvez vous inspirer et qui montre qu’il est possible de créér rapidement et simplement son activité commerciale sur Internet.

Vous pouvez écouter l’émission Accélerer avec le numérique sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc. Si ce programme vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser votre avis!

1- Wizishop, une solution française eCommerce qui existe depuis plus de 10 ans et qui gère plus de 8000 boutiques en ligne.

Créé en 2008 par Grégory Beyrouti, René Cotton et Cédric Piazza, Wizishop est une startup installée à Nice qui a séduit plus de 8000 commercants dans le monde avec une solution à la fois simple et qui au fur et à mesure s’est enrichie de nombreuses fonctionnalités qui collent aux attentes de leurs clients.

Wizishop a également attiré l’attention dès sa création d’investisseurs comme Marc Simoncini ou Xavier Niel qui ont investi dans l’entreprise au travers de leurs fonds d’investissement Jaina Capital et Kima Ventures.

Wizishop propose une solution intégralement en ligne pour les commercants qui démarrent leurs activités d’eCommerce. Ainsi nul besoin de savoir coder, il vous suffit de créer votre boutique en suivant leur processus de gestion en ligne de votre site internet.

Vous n’avez pas à vous soucier de la gestion technique du site qui est hébergé sur les serveurs de Wizishop. En fonction de vos besoins vous choisissez les options qui vous sont réellement utiles. Ainsi vous pouvez démarrer gratuitement pendant 15 jour puis sélectionner l’offre qui vous convient. Avec l’offre « standard’ qui est de 27 euros HT par mois avec un engagement d’un an ou de 37 euros HT sans engagement, vous pouvez gérer autant de produits que vous le souhaitez, et bénéficiez de moyens de paiement carte bleue qui ne vous coutent que 2% pour chaque transaction. Plus vous avancez dans votre projet plus vous pourrez choisir les options nécessaires à votre activité et voir la commission de paiement sécurisée baisser à 0,5% pour l’offre « advanced »

Un bon moyen de valider l’efficience de votre activité en ligne et de démarrer simplement.

Les atouts de la solution en ligne d’eCommerce de Wizishop:

Une interface en français

Une solution robuste et éprouvée par plus de 8000 commercants

Une offre peu couteuse en temps et en loyer mensuel pour démarrer votre activité de commerce en ligne

4 exemples de boutiques créées avec Wizishop:

Nous vous proposerons prochainement un guide complet sur les outils indispensables pour réussir votre eCommerce, intégrant un comparatif fonctionnel qui vous permettra de mieux identifier les différences et ainsi vous accompagner dans vos choix. Nous vous proposerons prochainement un guide complet sur les outils indispensables pour réussir votre eCommerce, intégrant un comparatif fonctionnel qui vous permettra de mieux identifier les différences et ainsi vous accompagner dans vos choix. Pour être informé de la disponibilité du Guide sur l’eCommerce édité par FrenchWeb, nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter consacrée aux nouveaux services et solution pour accélerer votre transformation numérique.

2- Shopify le leader mondial du eCommerce à destination des petits commerces

Créé en 2004 par Tobias Lütke, Daniel Weinand et Scott Lake Shopify propose une solution en ligne de site eCommerce. Ses fondateurs ont parié sur le besoin de simplicité et d’efficacité de nombreux commercants qui ne souhaitent pas gérer les aspects techniques de leurs sites, pour mieux se concentrer sur leurs activités commerciales.

Shopify a connu un développement rapide grace à un financement musclé de fonds d’investissements américains comme firstmark, Insight Partners ou encore Bessemer Ventures. Shopify s’est introduite en bourse au Nyse en 2015 est a levé plus de 135 millions de dollars. Shopify enregistre une capitalisation boursière en 2020 de plus de 115 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 1,58 milliards de dollars à fin 2019.

démarrer sa boutique sur Shopify vous coutera 29$ par mois avec des frais de transaction de 2% dans sa version basic, et 299$ par mois et des frais de transaction de 0,5% dans sa version avancée.

Les atouts de la solution en ligne d’eCommerce Shopify:

Une interface en français

Une solution optimisée pour Google

Une offre peu couteuse en temps et en loyer mensuel pour démarrer votre activité de commerce en ligne

3 exemples de boutiques créées avec Shopify:

3- WIX la solution de gestion de sites internet, simples à créer

Enfin l’Israellien Wix créé par Avishai Abrahami, Giora Kaplan, Nadav Abrahami et l’un des acteurs majeurs de l’ecommerce dans le monde.

Créer un site rapidement, même si l’on ne dispose pas de connaissances en matière de développement : telle est la promesse de Wix. Cette société israélienne qui développe une plateforme de création de sites Internet à destination du grand public propose aux internautes de sélectionner un thème pour leur site Web, puis de le personnaliser avec leurs contenus.

Fondée en 2006, la société a bouclé plusieurs tours de tables pour se financer, jusqu’à s’introduire en Bourse, sur le Nasdaq, en 2013. Aujourd’hui, Wix, dont le service est disponible dans plus d’une dizaine de langues, revendique plus de 80 millions d’utilisateurs dans le monde. Pour se rémunérer, la société commercialise sa solution avec une offre freemium : les fonctionnalités de base sont gratuites, puis il faut souscrire à un abonnement mensuel pour obtenir davantage d’options.

Les premiers forfait de Wix démarrent à 29$ par mois

Les atouts de la solution en ligne d’eCommerce Wix