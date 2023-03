[Seed] KillBills lève 4 millions d’euros auprès du fonds Hartwood pour dématerialiser les tickets de caisse

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Alors que la fin de l’impression automatique des tickets de caisse est prévue cet été, la startup française KillBills, qui s’est spécialisée dans la dématérialisation de tickets de caisse, lève 4 millions d’euros auprès du fonds français Hartwood et de plusieurs business angels dont Eric Ibled (Pumpkin, Greenly, Rosaly), Quentin de Chivré (fondateur de Shopmium), Didier Valet (ex-n°2 de la Société Générale) et Justin Ziegler (fondateur de Priceminister).

Lancé en 2021 par Sid-Ahmed Chikh-Bled et Basile Fernandez, KillBills a déployé un service permettant aux consommateurs de disposer automatiquement du détail de leurs achats directement sur leur espace bancaire. La startup collabore avec plus de 1 000 commerçants et deux banques partenaires. À ce jour, sept logiciels de caisse ont intégré sa solution.

Cette levée de fonds intervient alors l’application de la loi AGEC de 2020 concernant la fin de l’impression automatique des tickets de caisse a été reportée pour la deuxième fois. Ce financement permettra à KillBills de renforcer ses équipes et de poursuivre son développement, avec l’ambition d’atteindre 7000 commerçants supplémentaires d’ici la fin de l’année.