3ème édition d’All for Content, le salon du contenu de marques

S’inscrire

Le salon All for Content, créé en 2018, est le seul salon en France à se consacrer exclusivement au contenu de marques. La 3ème édition aura lieu les 28 et 29 avril 2020 au New Cap Event Center à Paris. Les contenus sont devenus indispensables aux marques pour communiquer efficacement. Le potentiel qu’offre le Brand Content pour les entreprises et les institutionnels est immense : c’est ce qui explique l’engouement pour ce jeune salon. Découvrez-y le contenu de marques dans sa globalité :

Content Marketing

Comment construire une stratégie éditoriale de marque performante, en sachant utiliser le brand content comme vecteur d’images et source de business.

Product Content Factory

Comment construire une gestion de contenus (ECM) basé sur les techniques DAM (Digital Asset Management), PIM (Product Information Management) et tous ses outils digitaux (vidéo, audio, doc PDF, contenus multimédias, VR, etc.).

All for Content propose aux directions marketing et communication de mettre en place une stratégie marketing de contenu en leur proposant les bonnes solutions pour la création, la production, la gestion, la diffusion et la monétisation de leurs marques.

Nouveau : pour la première fois en France aura lieu un forum du Content Management Solutions où seront présentés les outils et les solutions indispensables aux marques pour produire leur contenu et le diffuser au bon moment à la bonne cible.