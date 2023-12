4eme acquisition pour LUMAPPS avec TEACHONMARS, objectif 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2026.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

LUMAPPS, la scale-up B2B SaaS spécialisée dans les solutions d’intranet, a annoncé officiellement l’acquisition de la start-up française Teach on Mars. Prévue pour décembre 2023, cette acquisition intègre les équipes de Teach on Mars (50 collaborateurs) à celles de LUMAPPS (300 collaborateurs), et étend les fonctionnalités disponibles pour les 5 millions d’utilisateurs de LumApps.

LUMAPPS, reconnue pour ses solutions d’intranet intégrées destinées aux grandes entreprises européennes et internationales, intègre désormais la technologie de mobile learning de Teach on Mars. Cette intégration permettra aux utilisateurs de LumApps d’accéder à des outils de formation directement depuis leur espace de travail numérique.

La solution de Teach on Mars se distingue par son approche de la formation digitale : formats courts, ludiques et supportés par l’intelligence artificielle, accessibles à la fois sur mobile et sur le web.

Fondée en 2013 par Vincent Desnot, Tanguy Deleplanque et Quentin Dérunes, Teach on Mars a vu le jour pour repenser entièrement l’e-learning sous le prisme du smartphone. TEACHONMARS a levé 9,2 millions d’euros auprès d’Omnes, Région Sud Investissement, fonds géré par Turenne Capital, et BPI FRANCE.

TEACH ON MARS a réalisé 5,3 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2022, pour 693K € de pertes. La société compte 70 salariés qui intègreront l

Cette acquisition est la quatrième pour LumApps et lui permet d’ajouter une fonctionnalité clé à son portefeuille de solutions, touchant à la communication, l’efficacité opérationnelle et désormais la formation. Avec cette extension de son offre, LumApps vise à accroître son marché potentiel et ambitionne les 100 millions d’euros de chiffres d’affaires d’ici 2026.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, les fondateurs de TEACH ON MARS deviennent associés au sein de LUMAPPS.