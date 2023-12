Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

BREAKING NEWS: AvancĂ©e majeure CybersĂ©curitĂ© de l’UE : Accord sur le Cyber Resilience Act Les institutions de l’Union EuropĂ©enne ont conclu ce jeudi un accord sur le RÈGLEMENT SUR LA CYBERRÉSILIENCE, lĂ©gislation clĂ© visant Ă accroĂźtre la sĂ©curitĂ© des produits connectĂ©s. Cet accord, rĂ©sultat de nĂ©gociations intensives, stipule que les fabricants ne pourront plus commercialiser des appareils connectĂ©s s’ils connaissent des failles de sĂ©curitĂ© non rĂ©solues. Ils devront signaler toute faille de sĂ©curitĂ© exploitĂ©e activement aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Ce rĂšglement renforcera la cybersĂ©curitĂ© en s’attaquant aux vulnĂ©rabilitĂ©s matĂ©rielles et logicielles. Les routeurs et les logiciels antivirus ont Ă©tĂ© identifiĂ©s comme prioritaires. Les fabricants devront informer simultanĂ©ment le CSIRT (Computer Security Incident Response Team) compĂ©tent et l’ENISA (Agence de l’Union europĂ©enne pour la cybersĂ©curitĂ©) des failles de sĂ©curitĂ© via une plateforme de notification unique, tout en permettant aux États membres de limiter certaines informations pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale. Les logiciels libres intĂ©grĂ©s dans les produits commerciaux ont Ă©galement Ă©tĂ© inclus dans l’accord, avec des rĂšgles adaptĂ©es aux activitĂ©s non commerciales. Les eurodĂ©putĂ©s ont insistĂ© sur l’importance de ressources suffisantes pour l’ENISA afin de gĂ©rer ses nouvelles responsabilitĂ©s. Cet accord marque une Ă©tape importante pour renforcer la cybersĂ©curitĂ© en Europe, en tenant compte Ă la fois des besoins des entreprises et des impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© nationale. RĂ©vision du futur rĂšglement UE sur l’IA : Des changements majeurs en vue L’Union EuropĂ©enne est sur le point de revoir le calendrier d’application de son nouveau rĂšglement sur l’intelligence artificielle (IA) dit IA Act. Lors du ComitĂ© des reprĂ©sentants permanents (Coreper) du 1er dĂ©cembre, une majoritĂ© d’États membres a exprimĂ© sa volontĂ© de rĂ©duire le dĂ©lai d’application de 3 Ă 2 ans. Ce changement, suggĂ©rĂ© dans un document de compromis diffusĂ© par Madrid le 27 novembre, implique une pĂ©riode de transition plus courte pour certaines dispositions clĂ©s. Le document propose une pĂ©riode de transition d’1 an pour des domaines spĂ©cifiques tels que les autoritĂ©s notifiantes, la gouvernance, et les sanctions. Par ailleurs, la prĂ©sidence de l’UE a suggĂ©rĂ© des ajustements aux sanctions prĂ©vues pour les violations : une augmentation de 6,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise en cas de pratiques interdites, contre 6 % initialement, et une rĂ©duction Ă 3 % pour les modĂšles de fondation, contre 4 % auparavant. Cette rĂ©vision rĂ©glementaire sera discutĂ©e lors du Conseil TĂ©lĂ©coms du 5 dĂ©cembre en prĂ©sence des ministres de l’UE, bien que les questions plus complexes ne soient pas prĂ©vues Ă l’ordre du jour. Ce rĂ©ajustement marque une Ă©tape significative dans l’approche de l’Union europĂ©enne vis-Ă -vis de la rĂ©gulation de l’IA, soulignant la volontĂ© de trouver un Ă©quilibre entre innovation et contrĂŽle rĂ©glementaire. ChatGPT et fuite de donnĂ©es personnelles : Une dĂ©couverte alarmante Une Ă©quipe de chercheurs (Google DeepMind, UniversitĂ© de Washington, Cornell, UniversitĂ© Carnegie Mellon, UniversitĂ© de Californie Berkeley et ETH Zurich) vient de mettre en Ă©vidence une faille surprenante dans CHATGPT. L’agent conversationnel peut divulguer des informations personnelles comme des e-mails et des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone. Cela se produisait lorsque le chatbot Ă©tait incitĂ© Ă rĂ©pĂ©ter des mots alĂ©atoires, une mĂ©thode Ă©tonnamment simple. Cette vulnĂ©rabilitĂ© a permis aux chercheurs d’extraire plusieurs mĂ©gaoctets de donnĂ©es directement du web, avec un coĂ»t de seulement 200 UUS dollars pour gĂ©nĂ©rer 10 000 exemples. Ils ont constatĂ© que 16,9 % des rĂ©ponses testĂ©es contenaient des informations personnelles identifiables et mĂ©morisĂ©es. Des exemples incluent la divulgation d’un e-mail et d’un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’un PDG, ainsi que ceux d’un cabinet d’avocats aux États-Unis, simplement en demandant Ă ChatGPT de rĂ©pĂ©ter des mots comme « poĂšme » ou « entreprise ». Bien qu’OpenAI, la sociĂ©tĂ© derriĂšre ChatGPT, ait corrigĂ© cette vulnĂ©rabilitĂ©, des tests ultĂ©rieurs effectuĂ©s par le site Engadget ont montrĂ© qu’il Ă©tait toujours possible de reproduire certaines de ces dĂ©couvertes, soulignant la complexitĂ© de sĂ©curiser de tels systĂšmes d’IA contre la divulgation involontaire de donnĂ©es. L’Open Data du Tourisme attendra Le ministĂšre de l’Économie et des finances remet en cause le financement du DATA HUB tourisme. Ce projet vise Ă centraliser et analyser les donnĂ©es touristiques françaises, mais a Ă©tĂ© suspendu pour avoir Ă©tĂ© lancĂ© sans appel d’offres, enfreignant ainsi les rĂšgles de la commande publique. Atout France, chargĂ© de sa crĂ©ation, a dĂ©jĂ engagĂ© des dĂ©penses. La situation tend les relations entre Bercy et Atout France, avec des dĂ©bats sur l’importance stratĂ©gique du projet versus le respect des procĂ©dures. L’ÉlysĂ©e et Olivia GrĂ©goire, ministre dĂ©lĂ©guĂ©e au Tourisme cherchent une solution, comme un nouvel appel d’offres ou une convention avec Atout France. Historiquement, le projet Ă©tait pilotĂ© Ă Bercy par la Direction gĂ©nĂ©rale des Entreprises (Bercy) avec l’offre DataTourisme (plateforme open data de l’information touristique). Ouest-France expĂ©rimente l’IA OUEST-FRANCE, leader des quotidiens rĂ©gionaux en France, va se lancer dans l’utilisation de l’IA. L’objectif est de dĂ©velopper des outils et services novateurs pour enrichir l’expĂ©rience de ses lecteurs. Les initiatives envisagĂ©es incluent la crĂ©ation de contenus personnalisĂ©s, l’automatisation de tĂąches comme la correction orthographique et la traduction, et l’analyse de donnĂ©es de navigation Internet pour mieux cerner les besoins et attentes des lecteurs. Plusieurs projets pilotes, dont un outil de recommandation de contenus et un systĂšme de vĂ©rification automatisĂ© des faits, sont dĂ©jĂ en cours. Les premiers rĂ©sultats de ces expĂ©rimentations sont attendus prochainement. Qui sera le nouveau roi du festival Cannes Lions ? Effervescence dans le monde de la publicitĂ© et du marketing : Ascential, la sociĂ©tĂ© britannique organisatrice du prestigieux festival CANNES LIONS, vend ses actifs. Parmi ceux-ci, sa division de commerce numĂ©rique a Ă©tĂ© acquise Ă Omnicom pour prĂšs d’un milliard de dollars, marquant un tournant majeur dans le secteur. L’attention se porte dĂ©sormais sur l’avenir du festival, plaque tournante annuelle du marchĂ© crĂ©atif publicitaire et marketing avec sa composante digitale incontournable. Michael Kassan, de MediaLink, se positionne comme un acteur clĂ© dans cette transition. Ayant dĂ©jĂ une influence notable sur le festival, Kassan vise Ă conclure un accord pour en acquĂ©rir la propriĂ©tĂ©. Cette potentielle acquisition pourrait redĂ©finir le paysage du festival publicitaire de Cannes, avec des rĂ©percussions attendues dans tout le secteur de la publicitĂ© et du marketing. Des territoires connectĂ©s dopĂ©s Ă l’IA sous l’Ă©gide de la Banque des Territoires LA BANQUE DES TERRITOIRES (Caisse des DĂ©pĂŽts) a mobilisĂ© plus de 34,6 millions d’euros pour soutenir 17 projets innovants dans le cadre des appels Ă projets « Territoires Intelligents et Durables » (TID) et « DĂ©monstrateurs d’Intelligence Artificielle au service de la transition Ă©cologique » (DIAT). Ces initiatives visent Ă accĂ©lĂ©rer la transition Ă©cologique et Ă amĂ©liorer les services publics territoriaux en France. Les projets sĂ©lectionnĂ©s couvrent une vaste gamme de thĂ©matiques, allant de la gestion de l’eau et de l’Ă©nergie Ă la mobilitĂ©, l’hypervision ou aux jumeaux numĂ©riques. Parmi les bĂ©nĂ©ficiaires, on trouve des mĂ©tropoles telles que Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux, et Toulouse, ainsi que des rĂ©gions, dĂ©partements, et villes de diffĂ©rentes tailles, y compris un territoire ultramarin, la Martinique. Le premier rassemblement des laurĂ©ats les 29 et 30 novembre 2023 Ă Quimper, a permis de crĂ©er une communautĂ© d’acteurs TID/DIAT, favorisant les synergies entre divers territoires. Les collectivitĂ©s laurĂ©ates ont pu prĂ©senter leurs projets Ă©changer sur les meilleures pratiques pour une mise en Ɠuvre efficace. L’objectif Ă long terme est de dĂ©velopper des solutions rĂ©plicables Ă grande Ă©chelle, en collaboration avec les industriels, pour Ă©tablir des standards pour les territoires intelligents. Cela vise Ă prĂ©venir la crĂ©ation de solutions isolĂ©es et Ă encourager l’Ă©mergence d’un marchĂ© unifiĂ© pour les territoires connectĂ©s. Dans le cerveau d’OPEN AI En 2019, OpenAI a signĂ© une lettre d’intention pour investir 51 millions de dollars dans des puces inspirĂ©es du cerveau humain, dĂ©veloppĂ©es par la startup RAIN AI. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a Ă©galement investi personnellement plus d’un million de dollars dans Rain AI. Cette startup de San Francisco travaillait sur une unitĂ© de traitement neuromorphique (NPU), conçue pour imiter les fonctions du cerveau humain, marquant une avancĂ©e significative dans le domaine de l’intelligence artificielle. AI et santĂ©, labĂ©lisation en vue Les rĂ©gulateurs amĂ©ricains proposent un systĂšme de label pour les applications de santĂ© basĂ©es sur l’intelligence artificielle. Ce systĂšme comprendrait l’obligation de divulguer la maniĂšre dont ces outils sont entraĂźnĂ©s ainsi que leurs performances. Cette initiative vise Ă augmenter la transparence et Ă assurer que les utilisateurs sont bien informĂ©s sur la fiabilitĂ© et les limites des applications qu’ils utilisent. Kiss for ever Les membres actuels du groupe de rock KISS ont présenté des avatars numériques d'eux-mĂȘmes, créés en collaboration avec Pophouse et Industrial Light & Magic de George Lucas. Ces avatars sont destinés à poursuivre la tournée du groupe alors que Kiss arrĂȘte ses tournées en live. La derniĂšre performance live du groupe s'est déroulée au Madison Square Garden à New York, marquant le début d'une nouvelle Ăšre pour Kiss sous la forme d'avatars numériques.

Ceux de la Tech en Israël

Depuis le 7 octobre 2023, L’ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE ISRAÉLIEN a dĂ©montrĂ© une rĂ©silience et une croissance impressionnantes. En dĂ©pit des dĂ©fis, le secteur a accumulĂ© 1 milliard de dollars de levĂ©es de fonds et a conclu des fusions-acquisitions d’une valeur similaire. Les levĂ©es de fonds notables incluent 265 millions de dollars par Next Insurance. Dans le domaine de la cybersĂ©curitĂ© et de la tech santĂ©, 2 opĂ©rations majeures de fusion et acquisition ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es : Palo Alto Networks a acquis Talon Cyber Security pour 625 millions de dollars et Dig Security pour 350 millions de dollars. Nvidia a Ă©galement avancĂ© le lancement de son supercalculateur Israel-1, un jalon important pour l’IA et la R&D.

La campagne internationale « Israeli Tech Deli Delivers – #NoMatterWhat » a suscitĂ© un large intĂ©rĂȘt, reflĂ©tant la dynamique positive du secteur. Shlomo Dovrat de Viola (principal groupe d’investissement technologique en IsraĂ«l) souligne la rĂ©silience et la confiance des investisseurs avec 1,5 milliard de dollars de sorties de capital et de nouveaux investissements.

L’Ă©conomie d’IsraĂ«l, avec une industrie tech contribuant Ă 18% du PIB, 14% de l’emploi, 30% des impĂŽts sur le revenu, et 50% des exportations, montre sa robustesse et son potentiel de reprise pour le premier semestre 2024.

TOOLBOX la startup Ă suivre NAVAN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivitĂ© grĂące Ă un processus de rĂ©servation et de gestion des notes de frais simplifiĂ©, et les Ă©quipes Finance profitent d’une visibilitĂ© en temps rĂ©el et d’un contrĂŽle accru sur les dĂ©penses de l’entreprise.

À lire : Navan Dépenses met un coup d'accélérateur au rapprochement chez Lyft

NAVAN a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e pour ĂȘtre partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d'activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

CoreWeave, un fournisseur de services de cloud computing et acteur clĂ© dans le secteur de l’intelligence artificielle, a finalisĂ© la vente d’une participation minoritaire Ă un groupe d’investisseurs menĂ© par Fidelity Management & Research Co. Cette opĂ©ration financiĂšre importante a Ă©valuĂ© CoreWeave Ă environ 7 milliards de dollars.

Nettoyage de feuilles mortes chez TIGER GLOBAL

En septembre 2023, Tiger Global a pris une décision stratégique majeure en réduisant considérablement les valorisations de plusieurs de ses sociétés en portefeuille. Superhuman, une entreprise axée sur la communication professionnelle, a vu sa valorisation chuter de 45 %. Une réduction encore plus marquante a été appliquée à DuckDuckGo, le moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, avec une dévaluation de 72 %. La société Yuga Labs, créatrice de la populaire collection NFT « Bored Ape Yacht Club », a également été touchée, avec une réduction de valorisation de 69 %. Enfin, la plus grande plateforme de vente de NFT, OpenSea, a été dévaluée de maniÚre significative, avec une baisse de 94 %.

FRENCHWEB MARKET

FARFETCH chercherait activement des capitaux pour Ă©viter un faillite potentielle. JosĂ© Neves, le fondateur de l’entreprise, explore diffĂ©rentes options pour maintenir l’entreprise Ă flot. Parmi les stratĂ©gies envisagĂ©es figure la privatisation de l’entreprise. Les actuels actionnaires n’ont pas fait connaitre leur decision quant Ă cette recapitalisation.

Au troisiĂšme trimestre de 2023, les expĂ©ditions mondiales de montres intelligentes ont connu une croissance de 9 % par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Apple a enregistrĂ© son meilleur troisiĂšme trimestre avec une augmentation de 7 % de ses expĂ©ditions, tandis que Samsung a subi une baisse de 19 %. En parallĂšle, Huawei a connu une croissance impressionnante de 56 % par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

NIVE BHAGAT est nommĂ©e directrice financiĂšre de Capgemini Ă partir du 1er janvier 2024. Elle possĂšde un bachelor en Ă©conomie et a dĂ©butĂ© sa carriĂšre chez KPMG en corporate finance, puis chez Infosys Technologies. Depuis son intĂ©gration Ă Capgemini en 2010, elle a occupĂ© plusieurs rĂŽles clĂ©s dont la direction des services cloud & infrastructure pour le Royaume-Uni et l’Europe en 2016, et finalement la direction des services cloud & infrastructure du groupe en 2019, intĂ©grant le comitĂ© exĂ©cutif.

WIM BLAAUW, fort de 21 ans d’expĂ©rience chez Ikea, devient chief digital et transformation officer chez C&A Europe, prenant ses fonctions le 1er janvier 2024. Son rĂŽle consistera Ă diriger l’agenda numĂ©rique et omnicanal de C&A dans son parcours de transformation. Chez Ikea, Blaauw a gravi les Ă©chelons, occupant divers postes de management, y compris celui de global head of digital performance & development Ikea Retail, avant de rejoindre C&A.

CLAIRE CHEREMETINSKI est nommĂ©e reprĂ©sentante de l’Etat au conseil d’administration de Bpifrance. Cette haute-fonctionnaire est spĂ©cialiste de l’internationalisation des entreprises et a officiĂ© Ă reprĂ©sentation permanente de la France auprĂšs de l’Union europĂ©enne et Ă la Direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor.

SOLÈNE CLAOUÉ quitte YOUNITED pour rejoindre DEEZER en tant que VP MARKETING

ANNE-GABRIELLE COMPAGNON rejoint MAY, fintech spĂ©cialisĂ©e dans les avantages aux salariĂ©s, en tant que chief marketing officer. Forte de 15 ans d’expĂ©rience en marketing digital, elle dirigera la stratĂ©gie et les activitĂ©s marketing de May, collaborant Ă©troitement avec les Ă©quipes data et commerciales. Avant May, elle a contribuĂ© Ă la crĂ©ation de l’application Mon Compte Formation pour le gouvernement chez My Connecting et s’investit dans l’aide aux sans-abris via l’association OlaTaNea qu’elle a fondĂ©e en 2020.

PINTEREST a annoncĂ© la nomination de JOHAN GIPCH au poste de head of content partnerships pour la rĂ©gion EMEA. Auparavant head of content pour l’Europe du Sud, Gipch, basĂ© Ă Paris, coordonnera dĂ©sormais la mise en place et le management des Ă©quipes visant Ă enrichir les contenus sur Pinterest via des partenariats, des innovations produit et des activations de la communautĂ©. Il est rattachĂ© Malik Ducard, le chief content officer.

VIVIANE ROUVIER, avec une expérience significative dans les médias, rejoint LagardÚre Publicité News en tant que directrice des activités Brand Content & Cross Média et du studio créatif LagardÚre News Story. Dans ce rÎle, elle supervisera les équipes Opérations Spéciales et les stratégies de diversification des marques de la régie publicitaire, succédant à Géraldine Quintard. Sa carriÚre a débuté chez aufeminin.com en 2011, suivi de postes clés au groupe Le Point, au Groupe Prisma Media et un passage éclair chez Altice Media Ads & Connect.

MATHIEU TENENBAUM devient directeur des opĂ©rations de Mobilize Beyond Automative, marque de Renault Group dĂ©diĂ©e aux nouvelles mobilitĂ©s. Il succĂšde Ă Fedra Ribeiro qui quitte le groupe. Titulaire d’un Master of Business Administration de la Columbia Business School, il a rejoint Renault en 1997. Il est un spĂ©cialiste de la voiture Ă©lectrique et a travaillĂ© dĂšs 2007 suer les projets ZOZ, Fluence ZE, Twizy et Kangoo ZE.

Vous ĂȘtes un accĂ©lĂ©rateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel Ă projet en remplissant ce formulaire.

AWS re:INVENT SLUSH Techrocks Summit ( décembre 2023) CES



L’agenda des Ă©vĂšnements 2023 Ă ne pas manquer →

