5 livres à lire pour tous les RH qui veulent comprendre le monde de demain

Quand j’étais enfant et que l’on me parlait du Monde d’Après, je voyais un croisement entre Blade Runner, Tron et E.T. Puis, j’ai grandi, je n’ai pas réussi à construire d’Hoverboard ni à acheter de voiture volante et même si j’ai croisé quelques gentils extra-terrestres dans mes apprentissages RH (et non, je ne donnerais aucun nom…), ce n’était pas tout à fait la même chose. Quand les termes de “Monde d’Après” sont revenus au début de la crise sanitaire, je me suis dit que c’était un nouveau départ et une nouvelle construction possible pour moi comme pour tous les professionnels RH au sein de leurs entreprises.

Comment réfléchir et être force de proposition sur le monde de demain et le futur du travail ? Comment apprivoiser son inconfort pour faire face au changement ?

Avant même la pandémie, le département des Ressources Humaines était un département en pleine mutation voire transformation : l’apparition de générations qui challengent le sens du travail, l’engagement en berne des collaborateurs ou encore les nouveaux référentiels de compétences … Et maintenant se posent les questions des normes sanitaires, du télétravail et de distanciation!

En cette période d’incertitude, j’aime à me rappeler de la leçon de mon grand-père qui me poussait à tirer les leçons du passé pour mieux comprendre le présent et le futur – à travers des lectures riches en enseignements.

Chers professionnels RH qui devaient être sur tous les fronts, êtes-vous prêts à prendre une grande inspiration et un petit pas de recul pour pouvoir par la suite mieux appréhender les enjeux du monde du travail de demain.

Voici, choisis avec soin, 5 ouvrages qui vont vous permettre de comprendre ce monde vulnérable et incertain et vous aider à préparer le monde d’après!

« Du Labeur à l’ouvrage » de Laetitia Vitaud

Laetitia Vitaud est une spécialiste du futur du travail dont le regard acéré décrypte avec justesse et lucidité le malaise actuel du salarié. Son analyse passe par le spectre de l’évolution du travail à travers les siècles. Elle revient sur les grandes mutations qui ont traversé le monde du labeur pour arriver à celui de l’ouvrage. L’ouvrage désigne ainsi le retour à des valeurs issues du monde artisanal : indépendance, maîtrise de son temps… L’essai ouvre des pistes de réflexion nouvelles pour appréhender différemment la façon dont on considère le sens de son travail, de son ouvrage. L’étude repose par ailleurs sur un travail de recherche fourni, sources et exemples à l’appui, qui aide à visualiser la réflexion de l’autrice.

Pour aller plus loin : Elle écrit également une newsletter passionnante et des plus pertinentes sur Substack: Laetitia@Work

« Génération IA » d’Alexandre Pachulski

La science-fiction est un terrain de jeu parfait pour mener des réflexions pointues sur ce qui touche à nos sociétés et à la façon dont la technologie affecte nos vies. Et Génération I.A. d’Alexandre Pachulski nous montre à quel point les univers de fiction peuvent nous aider à appréhender un phénomène aussi complexe que l’intelligence artificielle. Ses analyses cinématographiques (Her, Blade Runner… ) reviennent sur des œuvres qui marquent ou ont marqué nos imaginaires. L’auteur est lui-même docteur en IA et spécialiste des nouvelles problématiques RH et cette double-expertise confère à son ouvrage une vision à la fois technique et humaniste.

Pour aller plus loin : Il est clef de voir ou revoir la série suédoise Real Humans, qui nous montre une société qui a inclue dans son quotidien des robots similaires à des humains, avec toutes les questions philosophiques, éthiques et sociétales que cela suppose.

« Éloge du carburateur » de Matthew B. Crawford

Qui n’a pas dans son entourage une personne bien diplômée qui est retournée à l’artisanat après quelques années dans un emploi bien rémunéré ? Matthew B. Crawford met à profit son parcours hors normes pour nous proposer une analyse percutante de la valeur travail. En effet, cet ancien universitaire a quitté son emploi très bien payé dans un think-tank pour réparer des motos. Une reconversion choc et un retour au travail manuel qui lui donne une vision fine et captivante autour du sens de ce que nous faisons.

Pour aller plus loin : Pour rebondir avec intelligence sur des thématiques proches, l’ouvrage à lire est « Ce que sait la main – La culture de l’artisanat » de Richard Sennett – et on retiendra son mantra : « Faire, c’est penser ».

« Les nouveaux travailleurs des applis » de Sarah Abdelnour et Dominique Méda

Difficile d’échapper à la notion d’uberisation du travail et à ces nouveaux mico-travailleurs digitaux. Etsy, Frichti, Deliveroo sont des entreprises qui ont révolutionné la façon dont nous consommons, toujours pour plus de flexibilité et de confort. Mais à quel prix ? Sarah Abdelnour et Dominique Méda, professeures de sociologie émérites, reviennent sur ces façons d’appréhender le monde du travail d’aujourd’hui – entre nouvelles dynamiques et asservissements – et le visage du capitalisme actuel, le tout dans un essai court mais solide et passionnant.

Pour aller plus loin : Vous pouvez jeter un œil à l’ouvrage plus dense d’Antonio Casilli, « en attendant les robots – enquête sur le travail du clic », que vous pourrez compléter avec le documentaire de France TV Slash « Invisibles – les travailleurs du clic ».

« Heureux d’apprendre à l’école » du Dr Catherine Gueguen

La notion d’apprentissage est complexe ! Cet ouvrage fondateur, signé par une pédiatre, aborde avec rigueur la façon dont les neurosciences affectent les mécanismes d’apprentissage. L’autrice met en avant des notions comme l’empathie ainsi que la façon dont un apprentissage positif crée un cercle vertueux. Si cette vision de la pédagogie concerne dans un premier temps les enfants, beaucoup de notions abordées sont transposables aux adultes et au milieu professionnel.

Pour aller plus loin : La lecture de l’ouvrage de François Taddei « Apprendre au XXIe » où il propose un tour d’horizon des « nouvelles façons d’apprendre et de découvrir » afin de répondre aux transitions majeures du XXIe siècle. N’hésitez pas également à écouter cet excellent podcast dans lequel il évoque les défis de l’apprentissage.

Ces 5 ouvrages – que nous recommandons régulièrement chez Change Factory – offrent une vision juste et riche de ce que le monde est aujourd’hui et laissent entrevoir les prémices de ce qu’il sera demain. Loin des clichés prospectifs, ils permettent à chacun de se construire une base solide de connaissances et de compétences et d’envisager ainsi les comportements les plus alignés avec le futur du travail dans lequel nous serons tous plongés.

Bonne lecture à tous !

Le contributeur :

Jean-Noël Chaintreuil est le fondateur de Change Factory, laboratoire d’acculturation et d’accompagnement au changement où l’humain est au centre. Les missions principales sont la compréhension des cultures, l’accompagnement des Comex, les transformations culturelles et la mise en application de stratégies de rupture.

Il intervient également diverses universités (La Sorbonne, Sciences Po, Berkeley, Dauphine, Sorbonne Abu Dhabi, etc.) sur le futur du travail, les ressources humaines, les transformations culturelles et accompagne les programmes d’intrapreneuriat.

Vous pouvez retrouver ses articles sur Quora, Twitter (@jnchaintreuil) ou LinkedIn – sur les thématiques du futur du travail, de l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat, des ressources humaines et des impacts culturels du digital.