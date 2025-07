Des yeux dans le ciel, jour et nuit, Spaceflux lève 6,1 millions d’euros pour sécuriser les orbites

Spaceflux, jeune entreprise britannique spécialisée dans la surveillance spatiale, a annoncé une levée de fonds de 6,1 millions d’euros en seed pour accélérer le déploiement de son réseau mondial de capteurs optiques et renforcer sa plateforme d’analyse Cortex. Fondée en 2022, la startup ambitionne de structurer une capacité inédite de suivi des objets en orbite, à toute heure du jour et de la nuit.

Contrairement aux systèmes traditionnels, limités aux fenêtres nocturnes, les capteurs développés par Spaceflux combinent imagerie visible et infrarouge à ondes courtes (SWIR), autorisant des observations diurnes. Cette technologie permet une couverture continue des orbites basses, moyennes et géostationnaires, incluant les débris spatiaux et les satellites inactifs.

Depuis 2023, la société est le fournisseur exclusif de suivi des satellites géostationnaires pour le ministère britannique de la Défense et la UK Space Agency. Ce positionnement, rare pour une entreprise aussi jeune, témoigne de la montée en puissance des technologies dites duales, capables de répondre à des besoins civils et militaires.

Le tour de table a été co-dirigé par UK Innovation & Science Seed Fund (UKI2S), géré par Future Planet Capital, aux côtés de Foresight Group et Blackfinch Ventures. La société avait déjà bénéficié d’un accompagnement initial au sein du Seraphim Space Accelerator.

Selon une étude relayée par le gouvernement britannique, une interruption d’une semaine des systèmes de navigation par satellite pourrait coûter jusqu’à 8,7 milliards d’euros à l’économie du pays. Les infrastructures orbitales sont devenues critiques pour la navigation, les télécommunications, la météorologie ou la logistique. Le renforcement des moyens de Spaceflux intervient dans un contexte de densification rapide des orbites.

L’investissement vise principalement le développement du réseau mondial de capteurs optiques propriétaires, l’amélioration de la plateforme Cortex, et le renforcement des services rendus aux opérateurs satellites, assureurs et agences publiques. Ces capacités analytiques permettent notamment d’identifier des trajectoires dangereuses, de suivre des objets en orbite avec précision, et d’anticiper les risques de collision.

L’équipe fondatrice de Spaceflux réunit une expertise combinée en ingénierie optique, astrophysique, IA et politique spatiale.