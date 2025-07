Tilla lève 2 millions d’euros pour automatiser la logistique des relèves d’équipage dans le maritime

Chaque année, dix millions de relèves d’équipage sont organisées dans l’industrie maritime. Ces opérations critiques, qui mobilisent des dizaines de milliers de marins, sont encore largement gérées à la main, via emails, appels et fichiers Excel. Pour Niklas Weidmann et Narayan Venkatesh, fondateurs de Tilla, c’est là l’un des angles morts de la transition numérique du secteur. Leur solution : une plateforme SaaS qui automatise et optimise l’ensemble du processus, du planning jusqu’au reporting, en passant par la réservation de vols et la gestion documentaire.

Créée à Berlin en 2021, Tilla s’est spécialisée dans ce segment très précis de la chaîne logistique maritime : la gestion des relèves d’équipage. Un poste de coût significatif, estimé à plus de 10 milliards d’euros à l’échelle mondiale, où la complexité administrative, les risques d’erreurs et les pertes de temps restent élevés. La startup a conçu une plateforme connectée aux principales sources de données maritimes, portuaires et aériennes, pour automatiser les prises de décision et faciliter le travail des équipes RH embarquées. Selon les chiffres communiqués, l’outil permet de réduire les coûts de relève de 24 % en moyenne, et les délais de traitement de 40 %.

« Nous résolvons un flux de travail complexe dans une industrie complexe, à l’intersection du maritime et de l’aviation » observe Niklas Weidmann. « Et pourtant, nous continuons d’avancer, toujours avec le sourire, en sachant que les choses ne sont pas parfaites, mais confiants dans le fait que nous sommes sur la bonne voie. »

Tilla revendique plus de 35 000 relèves organisées à ce jour, sur un parc de 500 navires, avec des clients présents dans dix pays. Parmi eux figurent Peter Döhle Schiffahrts-KG, Essberger, Stödig Shipmanagement, Wilson, Seatrade, ainsi qu’EXMAR, armateur belge désormais également actionnaire.

Dans un secteur encore peu digitalisé, la traction rapide de la startup semble avoir convaincu ses investisseurs. Tilla vient de boucler un financement de 2 millions d’euros mené par le fonds singapourien Motion Ventures, spécialisé dans la blue economy, et par EXMAR. Ce tour vise à soutenir l’expansion internationale de la plateforme, notamment en Asie-Pacifique et dans le bassin méditerranéen.

« Ce que nous avons accompli avec une équipe légère mais redoutablement efficace est remarquable : valider le product–market fit, créer de la traction réelle, opérer à l’échelle mondiale, et collaborer avec certains des armateurs les plus réputés du monde’ résume Niklas Weidmann. « Nous allons utiliser ce financement pour renforcer encore l’équipe et nous rapprocher de notre vision : digitaliser chaque relève d’équipage et optimiser chaque étape, de la planification complexe à l’exécution multi-acteurs, jusqu’à la facturation. »

