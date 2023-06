À la rencontre de Lamia Yataghene, Responsable du pôle digital Factory de la Banque Commerciale en France BNP PARIBAS

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO, nous avons rencontré Lamia Yataghene, Responsable du pôle digital Factory de la Banque Commerciale en France BNP Paribas.

Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur Cnam en 1997, Lamia Yataghene travaille pendant 10 ans dans des ESN dans le secteur bancaire et des assurances, avant de rejoindre BNP Paribas en 2002 en tant que Project Manager.

« J’ai trouvé que dans ce groupe en particulier, je partageais des valeurs qui me sont chères, notamment autour de l’exemplarité et de l’accompagnement des collaborateurs, avec cette possibilité de changer de poste régulièrement et de pouvoir découvrir tous les jobs », explique-t-elle. « J’étais restée en ESN car je n’aime pas la routine, mais je me suis dit que je pouvais trouver ma place ici, car j’aurai la possibilité de bouger et de travailler sur de gros projets pleins de challenges. »

À la tête d’un pôle de développement informatique stratégique

Vingt ans plus tard, elle travaille toujours au sein de BNP Paribas après avoir occupé de nombreux postes dans l’IT. « Je ne m’ennuie pas ». « On me donne la possibilité de mener de beaux projets et je peux aussi avoir de l’impact », se réjouit-elle.

« Aujourd’hui je suis responsable d’un pôle de développement informatique. Nous sommes en charge des développements web et mobile de toutes les applications de la banque commerciale en France BNP Paribas (comme les sites Mabanque, Hello bank!, Ma Banque Entreprise, ou l’application mobile Mescomptes etc.). On adresse l’ensemble de la clientèle retail et entreprise du réseau France », détaille Lamia Yataghene. « Nous sommes en charge d’apporter toutes les évolutions que les métiers peuvent nous demander sur ces applications, la digitalisation des parcours notamment. »

Retrouvez l’interview complète de Lamia Yataghene :

Désormais à la tête d’une équipe de plus de 300 personnes, elle s’est également épanouie dans son rôle de manager. « 300 personnes, c’est vrai que ça fait une grosse équipe. Bien heureusement, j’ai des relais », sourit-elle. « J’ai commencé le management très tôt, à 21 ans. Ça a été un gros challenge mais cette première expérience m’a donné confiance en moi ».

Développement des compétences des collaborateurs

« Aujourd’hui, j’ai tout un pan de Delivery qui est assuré à mes côtés par des IT Leaders et un pan autour du développement des compétences des collaborateurs. Nous avons introduit la notion de Chapter Lead, nous avons donc des managers qui sont là au quotidien pour accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs compétences », résume la responsable du pôle digital.

Tout au long de son parcours, Lamia Yataghene a eu l’opportunité de diriger des équipes, mais elle a toujours gardé un pied sur le terrain. Cette approche lui permet de rester connectée aux enjeux concrets de son domaine d’expertise et d’avoir une meilleure compréhension des besoins des collaborateurs.

BNP Paribas recherche différents profils autour du développement informatique. Parmi les postes ouverts figurent ceux de chef de projet, business analyst, Tech Lead, data scientist et bien sûr développeur. « Sur mon périmètre, je recherche également des alternants pour des développements mobiles ! », conclut-elle.

