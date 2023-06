[Seed] URBYN lève 2 millions d’euros auprès d’Asterion Ventures pour gérer les déchets des entreprises

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La gestion des déchets est devenue une préoccupation importante pour les entreprises, avec les directives européennes et les réglementations locales imposant des exigences de plus en plus strictes.

C’est dans ce contexte qu’Urbyn, une plateforme SaaS de gestion des déchets, propose une solution novatrice pour aider les entreprises à identifier les déchets valorisables, trouver des solutions locales de collecte et assurer une traçabilité grâce à une plateforme basée sur le traitement et l’analyse des données. Aujourd’hui, la startup accélère avec une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Asterion Ventures, un investisseur spécialisé dans les technologies durables.

Lancé en 2018 par Julien Hamilius et Arthur Däweritz, Urbyn promet aux entreprises de pouvoir bénéficier d’une traçabilité accrue, d’une réduction des coûts et d’un meilleur taux de recyclage sur l’ensemble de leurs déchets. L’entreprise a permis en 2023 de dévier plus de 3 000 tonnes de déchets de l’enfouissement.

Ce financement va permettre à Urbyn de renforcer son équipe, notamment sur des profils commerciaux et techniques. « Nous allons investir sur la partie data qui est très importante cher nous », complète Julien Hamilius, président et co-fondateur d’Urbyn. « L’idée sur le long terme est de maximiser notre présence en France et de commencer à regarder de nouveaux pays ».

Retrouvez l’interview complète de Julien Hamilius, président et co-fondateur d’Urbyn:

URBYN ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS les solutions LE RECYCLAGE DES DÉCHETS Secteur d'activité Services de conseil en environnement Année de création 2018 Fondateurs Julien Hamilius et Arthur Däweritz Fonds levés Seed: 2 millions d'euros Site web https://urbyn.co/ Effectif +20 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs Asterion Ventures Équipe de direction – Julien Hamilius (CEO), Arthur Däweritz