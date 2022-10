A la rencontre de Marie Terrier, CTO de la startup Yelda

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Marie Terrier, CTO de la startup Yelda, qui déploie un logiciel permettant de créer un callbot ou un voicebot doté d’intelligence artificielle.

Après des stages en informatique, elle décroche un emploi de développeuse junior en Inde, chez KRDS. Cinq ans plus tard, elle rentre en France et est contactée par les associés de KRDS qui lancent une nouvelle startup : Yelda. Marie Terrier intègre donc l’entreprise en tant que CTO dès son lancement en 2018. « Je ne pense pas que je me serai lancée dans cette aventure si je n’avais pas été accompagnée par des entrepreneurs expérimentés qui ont mâché une bonne partie du travail », confie-t-elle.

« Lorsqu’on a lancé Yelda en 2018, recruter des développeurs était compliqué. Il nous fallait donc des conditions propices au recrutement de juniors, et donc éviter qu’il y ait une barrière technologique élevée », explique la CTO de Yelda. Au niveau de l’entreprise, « l’essentiel du challenge va être sur le temps de réponse et la capacité à apporter la bonne réponse à la question d’un utilisateur. L’enjeu est également de créer une interface simple pour gérer des sujets très complexes. »

Retrouvez l’interview complète de Marie Terrier, CTO de la startup Yelda :

À 33 ans, Marie Terrier fait également partie de plusieurs groupes de femmes dans la technologie, comme les Duchess ou Ladies of Code. « Dans le cadre des Ladies of Code, je suis mentor de 3 développeuses à des niveaux différents. Je suis très contente de leur apporter cela, car c’est quelque chose que j’aurais apprécié recevoir. C’est un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le code : un mentor, c’est vraiment gros plus ».

Vous pouvez retrouver le podcast FRENCHWEB CTO sur Vous pouvez retrouver le podcast FRENCHWEB CTO sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Vous souhaitez participer à une émission FW CTO comme partenaire? Contactez-nous à partenariat@frenchweb.fr