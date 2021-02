À la tête de 86,5 milliards de dollars, l’un des co-fondateurs de Google ouvre un family office à Singapour

L’un des co-fondateurs de Google, Sergey Brin, a ouvert à Singapour un « family office », un bureau pour gérer son patrimoine, selon des documents officiel, suivant ainsi les pas de plusieurs milliardaires. Le bureau de gestion de fortune de Sergey Brin, à la tête de 86,5 milliards de dollars soit la neuvième fortune mondiale, a été enregistré à Singapour fin 2020, selon des documents du régulateur singapourien des entreprises, cités par l’agence Bloomberg.

Des grandes fortunes, comme l’entrepreneur britannique James Dyson, s’implantent de façon croissante dans la cité-Etat d’Asie du Sud-Est et ouvrent des « family office » pour gérer leur fortune et leur actifs. Ils sont attirés par la faible imposition et la stabilité politique de l’île ainsi que par la possibilité pour les investisseurs d’obtenir le statut de résident. La ville-Etat de 5,7 millions d’habitants, qui abrite de nombreux expatriés, compte quelque 200 « family offices » qui gèrent des actifs de 20 milliards de dollars au total, selon le gouvernement.

Singapour semble avoir aussi profité des incertitudes politiques pesant sur la place financière rivale en Asie, Hong Kong. Selon les documents fournis au régulateur singapourien, l’établissement singapourien de Bayshore Global Management, la société américaine de Sergey Brin, sera dédié à la gestion des investissements de la famille. Sergey Brin, âgé de 47 ans, et Larry Page ont co-fondé le moteur de recherche Google en 1998. Ils ont quitté leurs fonctions à la tête de la maison mère de Google, Alphabet, en 2019. Le siège régional de Google est aussi établi à Singapour.