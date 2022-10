À Station F, Cegid Data Lab accueille 7 nouvelles startups dans son programme d’accompagnement

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Après une première saison riche en apprentissage, Cegid lance une nouvelle édition de son programme Cegid Data Lab à Station F, qui vise à accompagner des startups early stage autour de la data. Pendant 9 mois, 7 nouvelles startups seront accueillies sur le campus de Cegid à Station F pour accélérer le développement de leur projet.

« Cegid a toujours été au contact des startups via le business d’applications de gestion dans le cloud autour des sujets RH, retail ou FinTech. Nous avions envie d’aller un cran plus loin dans la contribution à l’écosystème Tech en France », explique Pierre-Antoine Roy, Directeur du programme Cegid Data Lab.

Station F abritant beaucoup de startups spécialisées dans le SaaS, il était pertinent de collaborer avec un acteur expert dans ce domaine. « Station F cherchait un partenaire expert sur le sujet des applications cloud, pour accompagner les startups confrontées à ces problématiques », ajoute-t-il.

Des problématiques axées RH, finance et retail

Le programme de 9 mois se déroule donc sur le campus. L’ambition est d’accueillir des startups avec une problématique autour de la data et dans les secteurs sur lesquels Cegid est présent (RH, finance, retail) pour pouvoir accompagner les entreprises efficacement. Pour le reste des critères de sélection, il est demandé aux startups d’avoir atteint un stade early stage. « Nous demandons aux entreprises d’avoir a minima un MVP (Produit minimum viable), ou une première version de leur produit, avec des premiers clients qui l’utilisent », indique Pierre-Antoine Roy.

Parmi les 7 startups sélectionnées pour cette nouvelle édition, deux d’entre elles sont axées sur le recrutement : Magma et Refty, auxquels s’ajoute deux entreprises retail : Billiv (solution de dématérialisation de tickets de caisse éco-responsable via QR code) et Mybe (solution de gestion tout-en-un), ainsi que deux projets FinTech, IABAKO (un ERP de nouvelle génération) et Qommet (une plateforme SaaS qui aide les entreprises à simplifier leur gestion des décisions de rémunération). La promotion est complétée par Vokse, une plateforme de pilotage de la fiabilité des données qui permet de maîtriser toutes les données de l’entreprise instantanément et en temps réel.

Chaque startup vient avec ses priorités, allant du développement produit au développement commercial. Elles vont être accompagnées par des mentors, dont certains font partie du Comité exécutif de Cegid. « Nous n’avons pas de lien capitalistique avec les startups », précise néanmoins le directeur du programme.

Être accompagnés par des experts

Côté startups, les attentes sont grandes. « Nous attendons beaucoup de l’expérience que peut nous apporter Cegid Data Lab sur la partie commerciale », confie Refty. « Notre offre est particulièrement innovante dans le secteur et le modèle économique / cycle de vente associé est un vrai challenge que nous voulons construire lors de ce programme. »

« Pour nous, c’était une évidence de pouvoir être accompagnés par l’un des meilleurs dans notre domaine ! Et en même temps de rencontrer d’autres startups qui font face à des challenges similaires et de s’entraider », ajoute IABAKO, qui déploie un ERP simplifiant la gestion des ventes, livraisons, commandes, achats, et facturation des TPE.

« Quant à nous, notre objectif est d’affiner nos solutions et nos offres pour qu’elles s’adaptent mieux aux besoins de nos clients. Collaborer avec Cegid / Talentsoft nous permettra de créer des connexions entre nos solutions et proposer une expérience fluide à nos clients communs », conclut Magma.

Une première saison fructueuse

C’est justement pour mieux accompagner ces startups que les responsables du programme Cegid Data Lab ont procédé à quelques ajustements par rapport à la première saison, à commencer par réduire le nombre de projets. « Les startups recrutent et grandissent vite », explique Pierre-Antoine Roy. « Il est important d’avoir de l’espace, donc nous sommes passés de 9 à 7 startups. Étant donné qu’elles sont toujours un peu en manque d’effectif, nous aurons également deux alternants présents sur le campus, la ‘Ninja squad’, qui vont aider chacune des entreprises. »

Après un bilan satisfaisant pour la première saison, Cegid ambitionne donc d’approfondir son mentoring et de devenir un « grand frère de la Tech ». « Nous sommes très contents de cette première saison. L’une des startups a fait un pivot de business modèle, deux autres ont affiné leur modèle, et le reste a accéléré en termes de client et de chiffre d’affaires. À ce jour, quatre des neuf startups sont prêtes à lever de l’argent », conclut le directeur du programme.