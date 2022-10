[Seed] Web3 : Metav.rs lève 3 millions d’euros pour accompagner des marques dans les métavers

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Metav.rs, une startup française spécialisée dans l’accompagnement des marques dans les métavers, lève 3 millions d’euros pour développer sa plateforme. Ce tour d’amorçage a été mené par Jsquare (DFG Group), un fonds basé à Singapour, avec la participation du cabinet de consulting Sia Partners via son startup Studio et 50 Partners, fonds d’investissement fondé autour de 50 entrepreneurs à succès.

L’entreprise s’entoure également de business angels comme David Balland, co-fondateur de Ledger, Sébastien Borget, co-fondateur et COO de The Sandbox, Michael Amar, co-fondateur de Ifeelgoods et multi-entrepreneur, Thibault Renouf, CEO de Partoo, Joël Hazan, Managing Director & Partner du BCG, Sébastien Lalevée, DG de la Financière Arbevel, et Jonathan Bordereau, CEO de Golden Bees et en charge de l’accélérateur web3 de 50 Partners.

Un « CMS du métavers »

Lancé en janvier 2022, Metav.rs met à disposition des marques et des agences une suite d’applications intégrées leur permettant notamment de gérer leurs propres univers virtuels. Concrètement, la startup déploie une solution no-code en marque blanche permettant de créer des NFTs et de les vendre sur des pages dédiées, sur le site e-commerce de la marque ou sur des marketplaces.

« L’arrivée du Web3 conduit à une décentralisation du web et à l’émergence de nombreux nouveaux univers virtuels. L’enjeu pour les marques est de pouvoir activer et piloter simplement leur présence dans ces univers émergents : plus de portée, des expériences enrichies et uniques déployées simplement tout en conservant le contrôle de sa marque dans ces univers virtuels », explique Clément Foucher. « Nous développons un outil simple qui permet aux marques de piloter leur activité dans les métavers, une sorte de CMS du métavers. »