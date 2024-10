AB Tasty renforce son offre tout-en-un avec l’acquisition de Potions

AB Tasty frappe à nouveau avec l’acquisition de Potions, la troisième en trois ans, consolidant sa position en tant que seule plateforme capable de proposer une suite complète de solutions pour l’expérience utilisateur. Spécialiste de l’expérimentation et de la personnalisation, l’entreprise élargit désormais son offre pour inclure le merchandising, un domaine clé pour les e-commerçants.

Potions, startup française dans l’analyse de données sans cookies, permet aux entreprises de personnaliser l’expérience utilisateur. En intégrant Potions à son écosystème, AB Tasty permet désormais à ses clients d’optimiser leur merchandising dans un contexte où la fin des cookies tiers redéfinit les pratiques en matière de collecte de données.

Cette acquisition vient compléter les précédentes opérations d’AB Tasty, qui avait déjà mis la main sur Dotaki, une solution spécialisée dans la personnalisation émotionnelle, et epoq Internet Services GmbH, un leader dans la recommandation de produits. Alix de Sagazan, co-fondatrice d’AB Tasty, déclare : « Cette acquisition renforce la position d’AB Tasty en tant que seule plateforme offrant une suite complète de solutions pour l’expérimentation, la personnalisation (avec les émotions poke Dotaki), la recommandation produit (epoq internet services GmbH ) et désormais le merchandising (Potions), le tout en un seul endroit.

Nous avons eu un énorme coup de coeur pour les 3 fondateurs de Potions: Julien Vinckel Paul Wourlod et Vincent Gauche qui ont passé 6 ans à créer une entreprise incroyable avec plus de 100 clients et une technologie de personnalisation ultra innovante!!. »

Avec ses 300 collaborateurs répartis dans plusieurs bureaux à travers le monde, AB Tasty a su capitaliser sur ces acquisitions pour répondre aux besoins croissants de ses clients et proposer des solutions de plus en plus intégrées.

Potions a levé 1,3 million d’euros en avril 2021 auprès de Side Capital, avec la participation du Crédit Agricole, de la Région Normandie et de Bpifrance, compte près d’une vingtaine de collaborateurs.