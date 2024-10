AUTONE lève 15,6 millions d’euros pour réinventer la chaîne d’approvisionnement dans le retail

La gestion des stocks est l’une des principales préoccupations des entreprises du retail, en particulier pour celles du middle market qui cherchent à rester compétitives dans un environnement en pleine transformation. Avec l’évolution rapide des chaînes d’approvisionnement et la diversification des canaux de distribution, de nombreuses marques se tournent vers des solutions technologiques pour mieux gérer leurs opérations. C’est dans ce contexte que Autone, une startup fondée en 2021, propose une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle (IA) capable de transformer la gestion des stocks et de réinventer la manière dont les retailers opèrent.

Une technologie de pointe pour le middle market

Autone a développé une plateforme d’optimisation des stocks, reposant sur des algorithmes de machine learning et des analyses prédictives avancées. Ces technologies permettent d’analyser les données internes et externes pour anticiper la demande, ajuster les niveaux de réapprovisionnement, et éviter à la fois les surstocks et les ruptures.

« Les entreprises du middle market ont longtemps souffert de systèmes obsolètes qui ne leur permettaient pas d’exploiter pleinement leurs données », explique Adil Bouhdadi, cofondateur et CEO d’Autone. « Avec Autone, nous offrons une solution moderne et intuitive qui permet aux détaillants de prendre des décisions basées sur des données concrètes et en temps réel. »

La plateforme d’Autone est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des marques haut de gamme et du middle market, des entreprises souvent limitées par des outils trop rigides ou peu évolutifs. Grâce à l’IA, Autone permet de réduire les stocks de 55 % et d’améliorer la précision des prévisions de 25 %, des résultats qui parlent d’eux-mêmes pour des marques en quête d’efficacité.

Des gains immédiats pour les retailers

Les avantages offerts par Autone se traduisent rapidement en gains tangibles pour les entreprises. Outre la réduction des niveaux de stocks, la plateforme permet une augmentation des ventes de 30 % et économise jusqu’à 45 heures de travail manuel par semaine pour les équipes en charge des stocks.

« Nous avons constaté des résultats immédiats après l’intégration d’Autone », déclare un responsable de Roberto Cavalli, l’une des marques clientes de la plateforme. « En seulement trois mois, nous avons récupéré notre investissement grâce à une gestion plus fine des réapprovisionnements et des prévisions plus précises. »

Ce type de retour sur investissement rapide est particulièrement important pour les détaillants du middle market, qui doivent jongler entre croissance et rentabilité. Autone leur offre une solution clé en main pour optimiser leurs opérations sans les alourdir avec des systèmes complexes.

S’adapter à une chaîne d’approvisionnement de plus en plus complexe

Dans un monde où les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus fragmentées et mondialisées, la capacité à s’adapter aux variations de la demande et aux retards de livraison devient cruciale. Les détaillants doivent souvent faire face à des cycles de vente raccourcis, tout en maintenant des marges serrées.

« L’une des forces de notre plateforme est sa capacité à intégrer une multitude de points de données pour fournir des recommandations précises et actionnables, même dans les contextes les plus complexes », précise Harry Glucksmann-Cheslaw, cofondateur et CTO d’Autone. « Nous aidons les détaillants à non seulement optimiser leurs stocks, mais aussi à anticiper les fluctuations de la demande, ce qui leur permet de rester réactifs et compétitifs. »

Autone analyse jusqu’à 100 millions de points de données par client, offrant ainsi une vue complète et détaillée des besoins futurs en stocks. Cette approche prédictive est essentielle pour anticiper les besoins des consommateurs, tout en réduisant les coûts liés aux excédents et aux ruptures de stock.

Un soutien stratégique pour une expansion mondiale

Avec une levée de fonds de 15,6 millions d’euros en octobre 2024, menée par General Catalyst, Autone bénéficie d’un soutien stratégique qui va lui permettre d’accélérer son expansion internationale. Cette levée de fonds marque une étape clé pour la startup, qui vise à se développer en Europe et aux États-Unis, deux marchés essentiels pour les entreprises de retail.

« Nous croyons fermement au potentiel de croissance d’Autone dans le middle market du retail », déclare Zeynep Yavuz, représentante de General Catalyst. « Les détaillants ont besoin d’outils modernes pour prendre de meilleures décisions, et Autone est en première ligne de cette transformation. »